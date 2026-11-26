Почти половина (44%) мам в Приволжском федеральном округе считают, что им хватает времени и на отдых, и на домашние дела, в том числе 14% говорят, что бытовые вопросы занимают лишь небольшую часть их дня. В то же время 52% мам признались, что времени на отдых и на себя у них меньше, чем хотелось бы.

В преддверии Дня матери Авито Услуги опросили 10 тыс. мам и 10 тыс. отцов по всей России и выяснили, как семьи в ПФО распределяют домашние обязанности и как родители проводят свободное время. Мам спросили, какие дела они предпочитают выполнять сами, а отцов — какие бытовые задачи они решают и сколько готовы тратить на услуги специалистов.

Аналитики выяснили, что 78% опрошенных мужчин в ПФО готовы нанимать специалистов сферы услуг и тратить на делегирование домашних и бытовых задач и закрытие всех бытовых потребностей в среднем 9,9 тыс. руб. ежемесячно.

Какие домашние дела нравятся мамам

Многие мамы воспринимают домашние дела не только как обязанность. Согласно опросу, 90% женщин с детьми в ПФО имеют в своем ежедневном графике одно или несколько домашних дел, которые им действительно нравятся. Например, 44% мам отмечают, что по-настоящему любят готовить, 37% получают удовольствие от уборки, а 23% — от ухода за домашними животными. Еще 21% мам любят помогать детям с домашними заданиями и следить за их успеваемостью. 15% мам любят организовывать семейные мероприятия, а 13% — самостоятельно справляться с небольшим ремонтом и сборкой мебели.

При этом 48% мам сообщили, что они или их семья обращались к специалистам по бытовым вопросам, уходу за питомцами, воспитанию и дополнительному образованию детей. Среди тех, кто пользовался такими услугами за последний год, чаще всего называли специалистов по пошиву или ремонту одежды (37%), мастеров на час (35%), специалистов по компьютерной технике (34%) и фотографов или видеографов (22%).

Распределение обязанностей

39% отцов в ПФО делят домашние обязанности с партнершами поровну. Еще 15% отцов рассказали, что выполняют все бытовые задачи сами или поручают их специалистам.

78% готовы обращаться к специалистам для простого и удобного решения домашних вопросов. Дополнительно тратить на услуги мастеров мужчины готовы в среднем 9,9 тыс. руб. ежемесячно.

Свободный день для мамы

Если бы целый день не нужно было посвящать работе и домашним задачам, 41% женщин выбрали бы просмотр фильма, сериала или любимого шоу, 34% провели бы время с семьей — например, отправились на прогулку или в кино. Еще 22% предпочли бы сходить в салон красоты или к мастеру на маникюр, педикюр, стрижку и другие процедуры, 21% хотели бы просто выспаться, столько же занялись бы творчеством, а 19% встретились бы с друзьями.

В 2026 году 71% опрошенных мужчин в ПФО планируют отметить День матери и взять на себя повседневные дела, чтобы у их партнерш было больше свободного времени. Более четверти (28%) устроят небольшой семейный ужин, каждый десятый (11%) планирует организовать романтический ужин вдвоем, а 7% — устроить для партнерши день, который она сможет провести по своему усмотрению. Средний бюджет на организацию праздника без подарка — 10,1 тыс. рублей, на подарок — 10 тыс. рублей.

"День матери — хороший повод поговорить о том, как меняется культура семейной заботы. Сегодня она проявляется по-разному: в совместном решении бытовых вопросов, внимании к интересам друг друга, возможности разделить обязанности или доверить часть задач профессионалам. При этом важно, чтобы помощь не воспринималась исключительно как способ освободить время от дел, — она дает возможность направить его на то, что действительно приносит удовольствие: общение с близкими, хобби, саморазвитие или отдых. Мы видим, что услуги специалистов становятся одним из инструментов организации повседневной жизни семьи. А главный результат такой помощи — возможность каждого члена семьи находить время и для общих планов, и для собственных интересов", — отмечает руководитель бизнес-направления "Деловые и хозяйственные услуги" на Авито Услуг Александр Семочкин.