Почти половина (44%) мам в Приволжском федеральном округе считают, что им хватает времени и на отдых, и на домашние дела, в том числе 14% говорят, что бытовые вопросы занимают лишь небольшую часть их дня. В то же время 52% мам признались, что времени на отдых и на себя у них меньше, чем хотелось бы.
В преддверии Дня матери Авито Услуги опросили 10 тыс. мам и 10 тыс. отцов по всей России и выяснили, как семьи в ПФО распределяют домашние обязанности и как родители проводят свободное время. Мам спросили, какие дела они предпочитают выполнять сами, а отцов — какие бытовые задачи они решают и сколько готовы тратить на услуги специалистов.
Аналитики выяснили, что 78% опрошенных мужчин в ПФО готовы нанимать специалистов сферы услуг и тратить на делегирование домашних и бытовых задач и закрытие всех бытовых потребностей в среднем 9,9 тыс. руб. ежемесячно.
Какие домашние дела нравятся мамам
Многие мамы воспринимают домашние дела не только как обязанность. Согласно опросу, 90% женщин с детьми в ПФО имеют в своем ежедневном графике одно или несколько домашних дел, которые им действительно нравятся. Например, 44% мам отмечают, что по-настоящему любят готовить, 37% получают удовольствие от уборки, а 23% — от ухода за домашними животными. Еще 21% мам любят помогать детям с домашними заданиями и следить за их успеваемостью. 15% мам любят организовывать семейные мероприятия, а 13% — самостоятельно справляться с небольшим ремонтом и сборкой мебели.
При этом 48% мам сообщили, что они или их семья обращались к специалистам по бытовым вопросам, уходу за питомцами, воспитанию и дополнительному образованию детей. Среди тех, кто пользовался такими услугами за последний год, чаще всего называли специалистов по пошиву или ремонту одежды (37%), мастеров на час (35%), специалистов по компьютерной технике (34%) и фотографов или видеографов (22%).
Распределение обязанностей
39% отцов в ПФО делят домашние обязанности с партнершами поровну. Еще 15% отцов рассказали, что выполняют все бытовые задачи сами или поручают их специалистам.
78% готовы обращаться к специалистам для простого и удобного решения домашних вопросов. Дополнительно тратить на услуги мастеров мужчины готовы в среднем 9,9 тыс. руб. ежемесячно.
Свободный день для мамы
Если бы целый день не нужно было посвящать работе и домашним задачам, 41% женщин выбрали бы просмотр фильма, сериала или любимого шоу, 34% провели бы время с семьей — например, отправились на прогулку или в кино. Еще 22% предпочли бы сходить в салон красоты или к мастеру на маникюр, педикюр, стрижку и другие процедуры, 21% хотели бы просто выспаться, столько же занялись бы творчеством, а 19% встретились бы с друзьями.
В 2026 году 71% опрошенных мужчин в ПФО планируют отметить День матери и взять на себя повседневные дела, чтобы у их партнерш было больше свободного времени. Более четверти (28%) устроят небольшой семейный ужин, каждый десятый (11%) планирует организовать романтический ужин вдвоем, а 7% — устроить для партнерши день, который она сможет провести по своему усмотрению. Средний бюджет на организацию праздника без подарка — 10,1 тыс. рублей, на подарок — 10 тыс. рублей.
"День матери — хороший повод поговорить о том, как меняется культура семейной заботы. Сегодня она проявляется по-разному: в совместном решении бытовых вопросов, внимании к интересам друг друга, возможности разделить обязанности или доверить часть задач профессионалам. При этом важно, чтобы помощь не воспринималась исключительно как способ освободить время от дел, — она дает возможность направить его на то, что действительно приносит удовольствие: общение с близкими, хобби, саморазвитие или отдых. Мы видим, что услуги специалистов становятся одним из инструментов организации повседневной жизни семьи. А главный результат такой помощи — возможность каждого члена семьи находить время и для общих планов, и для собственных интересов", — отмечает руководитель бизнес-направления "Деловые и хозяйственные услуги" на Авито Услуг Александр Семочкин.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru