T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил высокоскоростной связью четыре станции самарского метрополитена. Благодаря техническим работам мобильный интернет и голосовая связь доступны абонентам на платформах подземки и на ряде участков в перегонах между станциями. Проект стал частью развития сети Т2 на объектах транспортной инфраструктуры.

С начала 2026 года специалисты Т2 обеспечили связью четыре станции самарского метрополитена — "Кировскую", где работы прошли еще зимой, а также "Безымянку", "Спортивную" и "Победу", где базовые станции были запущены в эфир этой осенью.

Запуск нового оборудования позволил развернуть 4G-покрытие в вестибюлях, на спусках и на самих платформах. Благодаря системе антенно-фидерных устройств сотовый сигнал сохраняется и на участках перегонов, которые непосредственно примыкают к станциям.

Выбор этих станций, в число которых входит самая загруженная в Самаре "Безымянка", стал ответом на стабильный рост потребления трафика в регионе. За последний год этот показатель в Самарской области увеличился на 16,5%. Одновременно с этим "Безымянка" стала лидером по потреблению трафика на сети Т2 в городском метро — здесь пассажиры качают на 30% активнее, чем на других станциях.

Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:

"Для современного и делового города стабильный сигнал в метро — это часть базовой инфраструктуры. Проект запуска оборудования Т2 в самарском метрополитене стал важным шагом к созданию комфортных условий для пассажиров. Мы продолжим эту работу, чтобы обеспечить нашим абонентам качественную сеть на каждом отрезке их маршрута".