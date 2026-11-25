T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил высокоскоростной связью четыре станции самарского метрополитена. Благодаря техническим работам мобильный интернет и голосовая связь доступны абонентам на платформах подземки и на ряде участков в перегонах между станциями. Проект стал частью развития сети Т2 на объектах транспортной инфраструктуры.
С начала 2026 года специалисты Т2 обеспечили связью четыре станции самарского метрополитена — "Кировскую", где работы прошли еще зимой, а также "Безымянку", "Спортивную" и "Победу", где базовые станции были запущены в эфир этой осенью.
Запуск нового оборудования позволил развернуть 4G-покрытие в вестибюлях, на спусках и на самих платформах. Благодаря системе антенно-фидерных устройств сотовый сигнал сохраняется и на участках перегонов, которые непосредственно примыкают к станциям.
Выбор этих станций, в число которых входит самая загруженная в Самаре "Безымянка", стал ответом на стабильный рост потребления трафика в регионе. За последний год этот показатель в Самарской области увеличился на 16,5%. Одновременно с этим "Безымянка" стала лидером по потреблению трафика на сети Т2 в городском метро — здесь пассажиры качают на 30% активнее, чем на других станциях.
Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:
"Для современного и делового города стабильный сигнал в метро — это часть базовой инфраструктуры. Проект запуска оборудования Т2 в самарском метрополитене стал важным шагом к созданию комфортных условий для пассажиров. Мы продолжим эту работу, чтобы обеспечить нашим абонентам качественную сеть на каждом отрезке их маршрута".
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет