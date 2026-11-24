В рамках инициативы по повышению отказоустойчивости телеком-инфраструктуры Билайн запустил интеллектуальную систему управления питанием базовых станций. При отключении внешнего электропитания алгоритм перераспределяет нагрузку, сохраняя приоритетное покрытие для голосовой и пакетной связи. Это позволяет продлить время автономной работы узлов связи на 15-30% и избежать капитальных затрат на развёртывание дополнительных аккумуляторных батарей.
В результате стабильность и качество сети Билайна заметно выросли как при аварийных отключениях, так и в повседневном использовании — за счёт постоянного мониторинга и оперативной оптимизации работы всей инфраструктуры.
Внедрённое решение развивает систему SON (Self-Organizing Network) и представляет собой шаг в сторону автономных сетей. Новый алгоритм выводит управление энергопотреблением базовых станций на уровень Level 3 по классификации TM Forum. Всего эта классификация определяет шесть уровней зрелости автономных сетей — от полностью ручного управления (Level 0) до полной автономии (Level 5).
На третьем уровне система действует в замкнутом контуре без участия оператора, и сама принимает решения, реагируя на аварийные события в режиме реального времени. Следующим шагом станет переход к Level 4 — внедрению предиктивной аналитики, которая позволит системе не только реагировать на отключения, но и предугадывать их, подготавливая сеть к возможным сбоям.
Валерий Шоржин, заместитель генерального директора Билайна по технике:
"Стабильная и надёжная связь для наших клиентов в любой ситуации — ключевой приоритет Билайна. Поэтому мы постоянно работаем над повышением отказоустойчивости инфраструктуры, задействуя в том числе самые современные технологии. Важно, что таким образом мы не только повышаем устойчивость сети при наступлении нештатных ситуаций, но и улучшаем качество связи в целом".
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет