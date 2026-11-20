T2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги первого года работы рекламной платформы T2 AdTech. За год средний бюджет рекламной кампании на платформе увеличился в 1,5 раза — до 442 тыс. рублей, а количество рекламных показов на одну кампанию выросло на 67%. За этот период партнерская сеть T2 AdTech выросла в 2,2 раза.
Больше всего средств на продвижение через T2 AdTech направили компании из сферы фармацевтики и здоровья. В пятерку лидеров по объему вложений также вошли производители товаров массового потребления, телеком-компании, ритейл и e-commerce, медиа и развлечения. Быстрее всего за год увеличились вложения ресторанного бизнеса и сервисов доставки еды — на 114%. Также заметно выросли бюджеты рекламодателей из сферы продуктов массового потребления — на 70%.
Основной площадкой для размещения рекламы стали мобильные приложения — на них пришлось почти 58% рекламного бюджета. Чаще всего рекламодатели направляли пользователей на собственные сайты и лендинги (55% кампаний) или карточки товаров на маркетплейсах и e-commerce-площадках (25%). Преобладание собственных сайтов и лендингов может говорить о стремлении брендов сохранять прямой контакт с потенциальными клиентами и снижать зависимость от сторонних ресурсов.
T2 AdTech позволяет оперативно учитывать изменения в интересах аудитории: профиль пользователя обновляется не позднее чем через 300 секунд после совершения действия. Это помогает поддерживать актуальность данных, на основе которых рекламодатели настраивают кампании. Среди наиболее востребованных параметров таргетинга — возраст, интересы и образ жизни. Чаще всего рекламодатели нацеливают кампании на женщин 25-44 лет из Москвы и городов-миллионников, интересующихся семьей и детьми, путешествиями и праздниками. При этом растет востребованность таргетингов, учитывающих конкретные задачи потребителя в моменте, интересы и образ жизни.
Антон Мерзляков, директор по монетизации больших данных Т2 и T2 AdTech:
"За первый год выручка T2 AdTech выросла на 34%. За это время платформа прошла путь от нового инструмента, который рекламодатели тестировали, до полноценного решения, на которое закладывают бюджеты. Этому способствовали расширение рекламного инвентаря, развитие кросс-сервисных кампаний и инструменты работы с аудиторией, включая ретаргетинг. Следующий этап — повышение отдачи от рекламных инвестиций и развитие T2 AdTech в логике брендформанса, чтобы компании могли оценивать результат рекламы на всем пути".
Бренд T2 AdTech был запущен в ноябре 2025 года. Тогда новое стратегическое направление объединило все активы компании на рекламном рынке. Решения построены на продуктовой и технологической синергии между телеком-рынком и AdTech: омниканальном использовании аудиторных данных за счет Stable ID, технологий AI, антифрод-наработок, а также собственного и партнерского инвентаря, включая ресурсы ГК "Ростелеком". Для рекламодателей и агентств T2 AdTech предлагает full-service формат: команда сопровождает кампанию на всех этапах, от разработки решения и подбора аудитории до размещения рекламы и анализа результатов.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет