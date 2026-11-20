Обучение организовано АНО "Институт регионального и муниципального развития" при поддержке партийного проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия" в Самарской области.

Ключевыми событиями недели стали образовательные интенсивы "Школа GR" на базе Российского университета кооперации и "Школа политики" на площадке МГИМО.

"Школа GR" открылась в Российском университете кооперации уже второй год подряд. Участники - представители бизнеса, органов власти и специалисты в сфере государственных коммуникаций - познакомились с основами GR, современными технологиями взаимодействия с региональными и муниципальными органами власти, принципами построения эффективной GR-стратегии и выстраивания взаимовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом.

С приветственным словом к участникам обратился проректор по социальной работе и молодежной политике РУК Иван Дзюбан. Модератором программы выступил генеральный директор Института Максим Кануев. "Сегодня как никогда важно, чтобы бизнес и власть говорили на одном языке, - отметил Максим Кануев. - "Школа GR" и "Школа политики" - это площадки, где формируется новое поколение управленцев, способных выстраивать диалог, принимать взвешенные решения и работать на развитие территорий. Мы благодарны проекту "Предпринимательство" партии "Единая Россия" в Самарской области за поддержку этой инициативы. Вместе мы создаем среду, в которой бизнес чувствует себя услышанным, а власть - понятой".

Особое внимание в программе было уделено сложным коммуникациям. Уполномоченный представитель Института по Москве и Московской области Кирилл Мазараки провел лекцию-тренинг "Сложные коммуникации в политике: профилактика конфликтов и работа с группами населения".

"Самые важные разговоры часто бывают самыми сложными, - подчеркнул Кирилл Мазараки. - Легко находить общий язык, когда взгляды совпадают. Гораздо сложнее сохранить диалог, если человек не согласен, разочарован или убежден, что его никто не слышит. Именно в такие моменты особенно важны выдержка, внимание к собеседнику и ответственность за каждое слово. За любым обращением стоят люди - их повседневные трудности, тревоги, надежды. И качество общения во многом зависит от того, насколько мы готовы вникнуть в ситуацию и честно обозначить, что можем сделать".

"Школа политики", прошедшая на площадке МГИМО, стала логичным продолжением образовательного блока. Участники обсудили стратегии политической коммуникации, механизмы принятия решений на государственном уровне и современные форматы работы с общественным мнением.

"Неделя бизнес-образования показала главное: когда власть, бизнес и образование работают вместе, результат получается сильнее. Партийный проект "Предпринимательство" в Самарской области стал тем звеном, которое соединило эти стороны. Дальше - только вперед: новые образовательные модули, новые партнерства и новые предприниматели, которые смогут применить полученные знания на практике", - считает координатор партпроекта "Предпринимателство" в Самарской области, бизнес-омбудсмен региона Эдуард Харченко.

"Мы не просто учим - мы создаем сообщество, - подчеркнул Максим Кануев. - И это сообщество уже сегодня меняет качество диалога между бизнесом и властью в регионах. Впереди - новые модули, новые партнерства и новые территории, которые к нам присоединятся".

Неделя бизнес-образования стала продолжением форума "Бизнес и власть: региональные стратегии развития", где Институт представил новые инициативы по развитию профессионального сообщества. В планах - запуск ассоциации специалистов по развитию территорий и учреждение национальной премии "Бизнес и власть".