"Женское движение" провело выездное заседание в Иверской обители

Общественный совет федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" в Самарской области прошел в необычной локации — в актовом зале Иверской гимназии на территории Самарского женского Иверского монастыря. Встреча совместила деловую повестку с знакомством с одной из главных православных достопримечательностей города.

Перед началом заседания для участников провели экскурсию по монастырю: гостям показали часовни и храмы на территории обители, а также женскую Иверскую гимназию — первое и единственное учебное заведение такого типа в Поволжском регионе.

Заседание открыла Ирина Петшик — руководитель Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", выступившая с приветственным словом.

Центральным вопросом повестки стали промежуточные итоги реализации проекта в Самарской области в 2026 году. О них рассказала координатор федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" в Самарской области Светлана Макушева.

О проекте "Жизнь после победы" рассказала Александра Кормишина — председатель регионального общественного совета партпроекта "Женское движение Единой России", председатель Союза православных женщин в Самарской области. Участники также обсудили результаты работы направления "Семейное здоровье", участие членов совета в акции, приуроченной ко Дню матери, и в мероприятиях ко Дню рождения партии "Единая Россия". Кроме того, был утвержден обновленный состав общественного совета проекта в Самарской области.

В заседании также приняла участие Елена Свиридова, заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению и демографии Самарской губернской думы и другие члены общественного совета проекта — руководители общественных и благотворительных организаций, социальные предприниматели, представители сферы образования, здравоохранения и медиа, а также депутаты и общественные деятели региона.

Комментируя итоги встречи Светлана Макушева отметила: "Когда мы собираемся не в кабинете, а в стенах монастыря и гимназии, разговор идет иначе — спокойнее, глубже, честнее. Здесь особенно ясно чувствуется, ради чего мы работаем: ради семьи, ради женщин, ради того, чтобы у каждой была опора. Для нашего проекта это напоминание о смысле, который стоит за всей нашей деятельностью".

В Народной программе партии "Единая Россия" поддержка женщин, укрепление семьи и народосбережение определены как важнейшие государственные приоритеты. Партийный проект "Женское движение Единой России" объединяет инициативы женщин в социальной, образовательной, предпринимательской и культурной сферах, а также в области женского и семейного здоровья. Проект помогает женщинам реализовать себя, развивает наставничество и женские клубы, содействует занятости и поддерживает тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.