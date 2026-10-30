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Партии Власть и политика

"Женское движение" провело выездное заседание в Иверской обители

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общественный совет федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" в Самарской области прошел в необычной локации — в актовом зале Иверской гимназии на территории Самарского женского Иверского монастыря. Встреча совместила деловую повестку с знакомством с одной из главных православных достопримечательностей города.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Перед началом заседания для участников провели экскурсию по монастырю: гостям показали часовни и храмы на территории обители, а также женскую Иверскую гимназию — первое и единственное учебное заведение такого типа в Поволжском регионе.

Заседание открыла Ирина Петшик — руководитель Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", выступившая с приветственным словом.

Центральным вопросом повестки стали промежуточные итоги реализации проекта в Самарской области в 2026 году. О них рассказала координатор федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" в Самарской области Светлана Макушева.

О проекте "Жизнь после победы" рассказала Александра Кормишина — председатель регионального общественного совета партпроекта "Женское движение Единой России", председатель Союза православных женщин в Самарской области. Участники также обсудили результаты работы направления "Семейное здоровье", участие членов совета в акции, приуроченной ко Дню матери, и в мероприятиях ко Дню рождения партии "Единая Россия". Кроме того, был утвержден обновленный состав общественного совета проекта в Самарской области.

В заседании также приняла участие Елена Свиридова, заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению и демографии Самарской губернской думы и другие члены общественного совета проекта — руководители общественных и благотворительных организаций, социальные предприниматели, представители сферы образования, здравоохранения и медиа, а также депутаты и общественные деятели региона.

Комментируя итоги встречи Светлана Макушева отметила: "Когда мы собираемся не в кабинете, а в стенах монастыря и гимназии, разговор идет иначе — спокойнее, глубже, честнее. Здесь особенно ясно чувствуется, ради чего мы работаем: ради семьи, ради женщин, ради того, чтобы у каждой была опора. Для нашего проекта это напоминание о смысле, который стоит за всей нашей деятельностью".

В Народной программе партии "Единая Россия" поддержка женщин, укрепление семьи и народосбережение определены как важнейшие государственные приоритеты. Партийный проект "Женское движение Единой России" объединяет инициативы женщин в социальной, образовательной, предпринимательской и культурной сферах, а также в области женского и семейного здоровья. Проект помогает женщинам реализовать себя, развивает наставничество и женские клубы, содействует занятости и поддерживает тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

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