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"Команда развития": Геннадий Котельников подвел итоги 5 лет работы Самарской губернской думы

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников на конференции регионального отделения "Единой России" представил масштабный отчет о работе депутатов седьмого созыва. Главным мерилом успеха народные избранники назвали не количество принятых законов, а реальные перемены в жизни городов и сел, ставшие возможными благодаря тесному взаимодействию с губернатором Вячеславом Федорищевым и правительством области.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Ключевым документом пятилетия стала Народная программа, соавторами которой в 2021 году выступили сами жители региона. За пять лет областной парламент принял 663 закона, из которых 63 имеют базовое значение для развития губернии. Особый акцент был сделан на социальном бюджете: в 2026 году 65% расходов областной казны (около 235 млрд рублей) направлены на здравоохранение, образование и поддержку населения.

Цифры преобразований впечатляют: в регионе обновлены 300 образовательных учреждений, построены 33 фельдшерско-акушерских пункта, а также офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории. Капитальный ремонт и реконструкция затронули около 50 лечебных учреждений. Эти результаты стали прямым следствием работы депутатов всех уровней — от муниципального до федерального.

Геннадий Котельников особо отметил вклад руководителей профильных комитетов: Екатерины Кузьмичевой, Владимира Субботина, Андрея Мурзова, Виктора Кузнецова, Николая Сомова и Елены Крыловой. Самарская Губернская Дума уже несколько лет входит в первую десятку национального рейтинга открытости "Парламент на ладони". За пять лет в Госдуму направлено 7 проектов федеральных законов, в Совет законодателей — 79 инициатив, в Правительство России — 31 обращение.

Отдельной героической страницей отчета стала поддержка участников СВО и их семей. Депутаты приняли более 30 областных законов в этой сфере, а из личных средств собрали и отправили в зону боевых действий гуманитарную помощь на сумму свыше 260 млн рублей. Наиболее активными в этом направлении названы Дмитрий Холин, Александр Живайкин, Владимир Дуцев и Виктор Воропаев. Параллельно в стенах Думы на системной основе ведется патриотическое воспитание молодежи: выставки и фотопроекты посетили тысячи школьников и студентов.

Говоря о задачах на будущее, спикер обозначил три ключевых вектора: выполнение Народной программы, реализация национальных и региональных проектов, а также масштабная подготовка к празднованию 450-летия Самары.

В своей заключительной речи Геннадий Котельников сделал акцент на человеческом факторе, жестко обозначив критерии эффективности депутата: "За каждым законом, каждым предложением всегда стояли и стоят интересы жителей Самарской области. Депутат — это человек, который много контактирует с людьми, внимательно вникает в их проблемы и нужды. Он должен регулярно проводить приёмы граждан, иметь высокую узнаваемость. Так должно быть. Но есть случаи, когда депутат редко бывает в своем округе, его мало кто знает в лицо. Депутат избран при поддержке партии, и надо всегда хорошо помнить, что депутат — это слуга народа, лучше и не скажешь".

Завершая выступление, председатель думы поблагодарил губернатора Вячеслава Федорищева и всех коллег за совместную работу, пожелав новых успехов на благо региона.

Геннадий Котельников — председатель Самарской губернской думы, руководит региональным парламентом с 2018 года. Академик Российской академии наук (РАН), лауреат Государственной премии и четырежды лауреат премии Правительства РФ, Почетный гражданин Самарской области и г. о. Самара. Известен как крупный ученый в области хирургии и трансплантологии. На посту спикера областного парламента курирует социально-экономическое развитие Самарской области, взаимодействие с федеральными органами власти и реализацию народных инициатив. За время его руководства Дума неоднократно входила в топ-10 самых открытых региональных парламентов России.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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