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Николай Сомов: "Открытие агротехкласса по биотехнологиям — еще один системный шаг в решении кадровой проблемы АПК"

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В образовательном центре "Южный город" состоялось открытие первого в регионе агротехкласса по стратегически важному направлению "Биотехнологии и пищевое производство". Новый образовательный проект, реализуемый при поддержке региональных властей и крупного бизнеса, призван укрепить кадровый потенциал сельскохозяйственной отрасли, что является одной из ключевых задач народной программы партии "Единая Россия".

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев лично посетил учебное заведение и отметил высокую значимость события. Класс создан совместно с федеральным холдингом, специализирующимся на производстве молочной продукции, что позволит выстроить эффективную связку "школа — вуз — предприятие".

Углубленное изучение биотехнологий и пищевого производства начнут 55 школьников из 7-х и 10-х классов. Для юных исследователей подготовлена современная материально-техническая база: свыше 100 единиц новейшего оборудования, собственная лаборатория и специализированный учебный класс.

Однако главный акцент, по словам главы региона, сделан на практической подготовке. Ученики смогут отрабатывать навыки непосредственно на производственных линиях профильного предприятия, участвовать в контроле качества на молочных фермах региона и проводить микробиологические исследования.

"Такое решение, в реализации которого задействованы механизмы национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", — конкретный шаг в подготовке кадров для АПК. Регион, современная школа, профильный вуз и крупный бизнес работают в одной связке. Все это создает реальные условия для профессиональной подготовки и соответствует задачам "Народной программы", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Вячеслав Федорищев напомнил, что интерес к аграрным специальностям в Самарской области растет с каждым годом. На сегодняшний день уже более 200 учеников приняли решение обучаться в агротехклассах региона. Эти классы открыты в различных муниципалитетах области, что позволяет охватить сельские территории и города, обеспечивая равный доступ к профильному образованию.

Кроме того, первые выпускники 11-х классов, завершившие обучение по данной программе, уже получили сертификаты, дающие дополнительные баллы при поступлении в профильный самарский вуз. Это позволяет закрепить талантливую молодежь в регионе и обеспечить преемственность поколений в сельском хозяйстве.

Напомним, что открытие агроклассов ведется в рамках реализации партийного проекта "Единой России" "Российское село", который направлен на комплексное развитие сельских территорий, повышение престижа аграрных профессий и продовольственную безопасность страны. Мероприятия полностью интегрированы в "Народную программу" партии, гарантирующую выполнение социальных обязательств и стратегическое развитие агропромышленного комплекса в каждом регионе.

Координатор партпроекта "Российское село" в Самарской области, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы Николай Сомов отметил:

"Открытие агротехкласса по биотехнологиям — еще один системный шаг в решении кадровой проблемы АПК. Мы давно говорили, что школьник должен видеть свой профессиональный путь со средней школы или хотя в старших классах. Сегодня регион, вуз и крупный бизнес объединяют свои усилия, чтобы дать ребятам не абстрактную теорию, а реальные производственные навыки — от микробиологических исследований до работы на молочных фермах. Нам важно не только количество ребят, обучающихся в агроклассе, но и качество подготовки. Сертификаты для поступления в вуз — это хороший бонус, но главное — это возможность остаться работать в родном регионе. Интерес к аграрным специальностям растет, и наша задача — создать все условия, чтобы этот интерес перерос в осознанный выбор профессии. Это прямое исполнение положений народной программы партии, где развитию села и подготовке кадров отведено ключевое место".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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Сам себя поддержал. Браво!

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