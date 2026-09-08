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Экономика и бизнес

Авито Работа запускает партнерский проект "Здесь я есть"

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня регионы конкурируют с мегаполисами не только за инвестиции, но и за специалистов. Кадровый резерв небольших городов снижается, растет дефицит кандидатов на рынке труда. Авито Работа и агентство по построению бренда работодателя makelove запускают комплексный проект "Здесь я есть" для привлечения талантов в локальные офисы и регионы присутствия работодателей.

Цель — сформировать новую культурную норму о том, что жить и работать в любом городе престижно, интересно и перспективно. Проект анонсирован в рамках ВЭФ-2026.

При этом у большинства людей нет понимания как устроена жизнь в регионах: они не знают о комфортной инфраструктуре, развитых производствах и возможностях быстрого карьерного роста. Однако, как показал июньский опрос Авито Работы, россияне готовы к релокации: каждый пятый участник исследования сообщил, что серьезно рассматривал и уже планирует переезд в другой город ради работы.

В основе проекта "Здесь я есть" — лендинги, которые собирают информацию о конкретном регионе в едином окне: его особенности, возможности для образования и досуга, сервисы Авито для переезда, хорошие истории региона и его самые яркие таланты, ключевых работодателей и вакансии, истории сотрудников этих компаний и другие характеристики. Для работодателей это способ заявить о себе как о компании "с человеческим лицом" — и внутри конкретной местности, и за ее пределами. Для регионов — инструмент комплексного развития территории: от повышения узнаваемости до удержания и привлечения кадров.

"Проект "Здесь я есть" — это ответ на структурный дефицит, который как правило имеет региональную специфику. Авито Работа выступает главным цифровым хабом: для 72+ млн пользователей Авито платформа закрывает все жизненные сценарии — работа, жилье, авто. Это делает возможности компаний из небольших городов максимально видимыми для широкой аудитории. Добавим, что на Авито Работе мы наблюдаем рост числа резюме, в которых кандидаты сообщают, что готовы к переезду: летом 2026 года их стало на 12% больше, чем год назад, причем лидируют по динамике рабочие и линейные позиции: +24% год к году", — отмечает Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Проект "Здесь я есть" объединяет экспертизу makelove в создании территориальных брендов и работе с локальной идентичностью с цифровыми возможностями Авито. Makelove помогает регионам раскрывать свою индивидуальность через локальные истории, визуальный язык и привлекательный образ, а Авито обеспечивает цифровую инфраструктуру проекта и доступ к многомиллионной аудитории платформы. Вместе команды создают пространство, в котором регионы могут рассказать о возможностях для жизни и работы, а люди — открыть для себя новые места для следующего этапа жизни.

"За 14 лет работы над построением бренда работодателя для ведущих российских компаний мы в makelove неоднократно сталкивались со стигмой в отношении работы в регионах. Сейчас молодые специалисты все чаще рассматривают возможности за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. И это логично: сегодня все больше людей ищут не просто карьеру, а качество жизни. И регионы могут это дать: другой ритм, другой баланс. Наша миссия — делать так, чтобы люди по всему миру любили свою работу. Поэтому мы запускаем проекты, которые показывают: регионы — это не альтернатива успеху, а один из путей к нему. Чтобы место работы и жизни было не точкой на карте, а местом, где тебе хорошо. "Здесь я есть" — это как раз про это чувство", — комментирует Ираклий Маргания, со-основатель агентства makelove.

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