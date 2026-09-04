Авито: в Самаре вырос спрос на оборудование для бизнеса "с пробегом"

В августе 2026 года спрос на оборудование в ресейл-сегменте в Самаре продолжил расти и достиг 58%. Годом ранее на оборудование "с пробегом" приходилось 54%. Наиболее заметный рост показало оборудование для салонов красоты (с 49% до 69%) и телекоммуникационное (с 31% до 39%), а в новом — пищевое оборудование. Аналитики Авито изучили динамику спроса и предложения в оборудовании для бизнеса в Самаре по итогам августа.

Новый сегмент преобладает в телекоммуникационном оборудовании (61%) и оборудовании для автобизнеса (60%). Последняя категория показала рост на 2%.

В ресейл-сегменте в августе год к году заметнее всего вырос спрос на оборудование для салонов красоты (х2 раза) и оборудование для автобизнеса (+67%). В оборудование для салонов красоты входит инвентарь для маникюра и педикюра, массажа и коррекции фигуры, парикмахерских услуг, косметологических, а также тату, татуажа, эпиляции и загара. В оборудование для автобизнеса — заправочное, моечное, ремонтное и прочее оборудование. В объеме предложения наибольший прирост показало также оборудование для салонов красоты (+54%) и для автобизнеса (+37%). Этот показатель измеряется в количестве листеров, опубликовавших объявления на платформе.

Что касается нового оборудования, здесь самый высокий прирост спроса за год зафиксировали на пищевое (+84%) и логистическое оборудование (+37%). В пищевое оборудование входит холодильное, тепловое, хлебопекарное и прочее оборудование. В логистическое — контейнеры, грузоподъемное и складское оборудование.

Наибольшая доля спроса среди всего оборудования в августе 2026 года приходится на пищевое оборудование (22%). Также в топ-5 — промышленное (20%), торговое (16%), логистическое (15%) и оборудование для салонов красоты (12%).

В объеме предложения в пятерку лидеров вошло промышленное оборудование (37%), торговое (21%), пищевое (15%), оборудование для салонов красоты (13%) и логистическое оборудование (12%).

В среднем по площадке оборудование "с рук" обходится значительно дешевле, чем новое. Во многих категориях средняя разница оборудования на ресейле и нового в цене доходит до половины и позволяет существенно сэкономить. Так, оборудование для автобизнеса в среднем стоит 181 000 рублей в новом состоянии и 88 000 рублей на ресейле, разница в цене составляет 51%. Оборудование для салонов красоты в среднем стоит 190 000 рублей новое и 98 000 рублей при покупке "с рук", на 48% дешевле.

"Покупка оборудования с пробегом может заметно снизить порог входа для предпринимателей, которые запускают новое производство или развивают уже существующий бизнес. На старте затраты на оснащение часто становятся одной из наиболее существенных статей расходов, поэтому возможность приобрести необходимую технику дешевле позволяет высвободить средства на другие задачи — аренду, закупку сырья, найм сотрудников или продвижение. В зависимости от категории разница между новым оборудованием и предложениями "с рук" может составлять порядка 30–40%, а в некоторых случаях доходить до половины стоимости. При этом зачастую это рабочее профессиональное оборудование почти не уступающее в качестве вариантам "только с завода", поэтому для малого бизнеса такой формат покупки может стать рациональным способом запустить проект с меньшими первоначальными вложениями", — прокомментировал Александр Мирской, директор бизнес-направления "Готовый бизнес и оборудование для бизнеса" в Авито.