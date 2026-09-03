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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Глава регионального минграда встретилась с жителями села Черноречье

ЧЕРНОРЕЧЬЕ. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова провела встречу с жителями села Черноречье Волжского района. Ранее они попросили у главы региона Вячеслава Федорищева помощи в разрешении ситуации с оформлением прав на построенные жилые дома. Во встрече также приняли участие представители профильных министерств и ведомств правительства Самарской области, кредитной организации, Росреестра.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Сложности с регистрацией объектов недвижимости возникли у жителей поселка "Юбилейный" в связи с попаданием их участков в зону с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) из-за близости к особо опасным промышленным объектам (магистральным трубопроводам). Ситуация затрагивает не только собственников жилья, но и работу крупных промышленных предприятий — подчеркнул председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов, который встречался с инициативной группой поселка.

Екатерина Семенова акцентировала внимание жителей, что ситуация характерна и для других регионов и требует решения на федеральном уровне, которое может занять продолжительное время. Тем не менее, правительство Самарской области не останется в стороне и окажет всевозможную поддержку населению.

"Наша главная задача — обеспечить безопасность жизни людей, снять тревожность и соблюсти их права. В поселках есть владельцы земельных участков, которые ведут строительство и у них могут возникнуть сложности с выплатами по льготным ипотечным ставкам. Проработав вопрос с кредитными организациями, Росреестром, мы нашли возможные варианты сохранения льготной финансовой нагрузки для семей", — подчеркнула министр.

После общей встречи профильные специалисты провели индивидуальные консультации с жителями и дали разъяснения о возможном развитии ситуации по каждому объекту недвижимости.

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