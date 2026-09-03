Глава регионального минграда встретилась с жителями села Черноречье

Министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова провела встречу с жителями села Черноречье Волжского района. Ранее они попросили у главы региона Вячеслава Федорищева помощи в разрешении ситуации с оформлением прав на построенные жилые дома. Во встрече также приняли участие представители профильных министерств и ведомств правительства Самарской области, кредитной организации, Росреестра.
Сложности с регистрацией объектов недвижимости возникли у жителей поселка "Юбилейный" в связи с попаданием их участков в зону с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) из-за близости к особо опасным промышленным объектам (магистральным трубопроводам). Ситуация затрагивает не только собственников жилья, но и работу крупных промышленных предприятий — подчеркнул председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов, который встречался с инициативной группой поселка.
Екатерина Семенова акцентировала внимание жителей, что ситуация характерна и для других регионов и требует решения на федеральном уровне, которое может занять продолжительное время. Тем не менее, правительство Самарской области не останется в стороне и окажет всевозможную поддержку населению.
"Наша главная задача — обеспечить безопасность жизни людей, снять тревожность и соблюсти их права. В поселках есть владельцы земельных участков, которые ведут строительство и у них могут возникнуть сложности с выплатами по льготным ипотечным ставкам. Проработав вопрос с кредитными организациями, Росреестром, мы нашли возможные варианты сохранения льготной финансовой нагрузки для семей", — подчеркнула министр.
После общей встречи профильные специалисты провели индивидуальные консультации с жителями и дали разъяснения о возможном развитии ситуации по каждому объекту недвижимости.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает