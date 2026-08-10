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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Сбер: в Самарской области более 8 тыс. семей получили ключи от новых квартир

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2026 года при поддержке Сбера в Самарской области введено в эксплуатацию 75 тыс. кв. м. жилья. Это позволило тысячам семей справить новоселье.

Фото: сгенерировано нейросетью ГигаЧат

По состоянию на 1 августа банк выдал 8,6 тыс. жилищных кредитов на сумму 26,5 млрд рублей, что на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Важно отметить, что если в 2025-м доля сделок по льготным программам в общей сумме выдач составляла 73%, то в 2026 году всего около 53%. Такой результат стал возможен благодаря продолжающемуся снижению ключевой ставки и развитию совместных программ субсидирования с участниками рынка строительства (застройщиками, подрядчиками).

Самарская область — лидер по масштабу перераспределения спроса между первичным и вторичным рынками. Новостройки перестали доминировать в структуре выдач: в 2025 году на них приходилось приблизительно 60% от общего объема выдач, сейчас — не более 40%. Изменению покупательского спроса способствовали в том числе изменение условий льготных программ, желание покупателей избежать ожидания введения недвижимости в эксплуатацию и дополнительных затрат на ремонт. В среднем по рынку примерно 40% квартир на первичном рынке продаются в ипотеку и 60% приобретаются за личные средства.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Покупатели всё чаще отдают предпочтение готовому жилью — это позволяет им сразу приступить к обустройству быта. Понимая важность строительной отрасли, мы продолжаем системно поддерживать застройщиков: внедряем гибкие схемы финансирования, которые гарантируют соблюдение графиков и стандартов качества на всех этапах. Каждый сданный дом даёт импульс развитию территорий, создаёт комфортную среду и улучшает жилищные условия для тысяч семей в Самарской области".

На 1 августа 2026 года объём кредитов самарских застройщиков в Сбере по проектному финансированию составляет 37,5 млрд рублей — это на 37% больше, чем годом ранее.

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