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Авито Недвижимость: в Самаре сократилась разница в цене между первичным и вторичным жильем В "Амграде" подешевели трехкомнатные квартиры Domclick Digital Day в Самаре: Олег Кононенко - мечта и стратегия Домклик запустил бесплатный сервис для арендодателей с защитой дохода ВТБ: Рыночная и льготная ипотека сравняются в 2026 году

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Авито Недвижимость: в Самаре сократилась разница в цене между первичным и вторичным жильем

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Квартиры на вторичном рынке остаются выгоднее в большинстве крупных городов, но условия между рынками постепенно выравниваются: Ростов-на-Дону, Москва, Краснодар, Новосибирск и Уфа лидируют по доле "новой вторички", домов не старше пяти лет, среди миллионников

Согласно данным аналитического центра Авито Недвижимости, озвученным на форуме "Движение", в крупных городах России сокращается разница в стоимости между квартирами в новостройках и на вторичном рынке. Самая заметная динамика в цене год к году отмечается в Нижнем Новгороде (теперь квадратный метр на вторичном рынке на 15% доступнее новостроек, в мае 2025 разница составляла 21%), Перми (снижение разницы с 29% до 24%), Уфе (с 25% до 21%), а также Казани (с 17% до 13%). В Краснодаре разница в цене сократилась с 16% до 14%. Отдельно в Самаре готовые квартиры доступнее новостроек на 13% (сокращение разрыва на 1 процентный пункт по сравнению с маем 2025 года).

Больше всего сэкономить на покупке жилья на вторичном рынке можно в Челябинске (разница в цене за кв. м: 41,9 тыс. рублей), Перми (41 тыс. рублей), Омске (37,7 тыс. рублей), Уфе (34,1 тыс. рублей) и Нижнем Новгороде (31,7 тыс. рублей). В Самаре величина отрыва составляет 19,5 тыс. рублей за кв. м.

Гид потребителя

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