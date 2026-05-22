Домклик проведет летнюю встречу лидеров индустрии недвижимости

25 июня в Самаре состоится ключевое отраслевое событие — конференция Domclick Digital Day, где эксперты подведут итоги первого полугодия и наметят планы развития рынка на вторую половину года.

Участников ждут уникальные форматы: свежая аналитика, презентация продуктовых новинок Домклик, разбор реальных кейсов и обзор международных трендов. Эксперты разберут главные тренды рынка недвижимости: экономические прогнозы, трансформацию спроса на жильё, законодательные риски, технологическую безопасность сделок и влияние искусственного интеллекта.

Для девелоперов пройдет закрытый трек — эксклюзивный разговор без камер и записей, где в узком кругу разберут актуальные темы эскроу и проектного финансирования в 2026 году.

В деловой программе конференции выступят первые лица Домклик, Сбербанка, представители власти и бизнес-сообщества:

Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка;

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка;

Сергей Марков, директор по развитию технологий ИИ Сбербанка;

Екатерина Гладух, лидер дивизиона "Готовое жильё" "Домклик";

Дмитрий Рябов, председатель совета директоров, DARS;

Алексей Попов, главный аналитик, Циан;

Евгений Чудаев, генеральный директор, Древо;

Александр Каплан, психофизиолог, профессор МГУ;

Александр Исаков, руководитель Центра макроэкономических исследований, Сбербанк.

Список участников дополнят многие другие эксперты и представители бизнеса.

Особый камерный формат конференции в Самаре объединит профессионалов в среде, где каждый разговор перерастает в ценное партнёрство.

Принять участие в Domclick Digital Day можно как в очном формате, так и онлайн. Очное участие доступно после покупки билета. Для онлайн-участия достаточно бесплатной регистрации.

Онлайн-трансляция конференции пройдет в VK Видео.