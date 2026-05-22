16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Домклик проведет летнюю встречу лидеров индустрии недвижимости Самарцам представят обновленный план строительства микрорайона на проспекте Кирова Еще один участок на южной окраине Самары отдают под комплексную застройку Комплексную застройку Сухой Самарки приостановили: причина Жилой комплекс "Ласточка" стал финалистом федеральной премии URBAN

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Домклик проведет летнюю встречу лидеров индустрии недвижимости

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

25 июня в Самаре состоится ключевое отраслевое событие — конференция Domclick Digital Day, где эксперты подведут итоги первого полугодия и наметят планы развития рынка на вторую половину года.

Участников ждут уникальные форматы: свежая аналитика, презентация продуктовых новинок Домклик, разбор реальных кейсов и обзор международных трендов. Эксперты разберут главные тренды рынка недвижимости: экономические прогнозы, трансформацию спроса на жильё, законодательные риски, технологическую безопасность сделок и влияние искусственного интеллекта.

Для девелоперов пройдет закрытый трек — эксклюзивный разговор без камер и записей, где в узком кругу разберут актуальные темы эскроу и проектного финансирования в 2026 году.

В деловой программе конференции выступят первые лица Домклик, Сбербанка, представители власти и бизнес-сообщества:

  • Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка;
  • Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка;
  • Сергей Марков, директор по развитию технологий ИИ Сбербанка;
  • Екатерина Гладух, лидер дивизиона "Готовое жильё" "Домклик";
  • Дмитрий Рябов, председатель совета директоров, DARS;
  • Алексей Попов, главный аналитик, Циан;
  • Евгений Чудаев, генеральный директор, Древо;
  • Александр Каплан, психофизиолог, профессор МГУ;
  • Александр Исаков, руководитель Центра макроэкономических исследований, Сбербанк.

Список участников дополнят многие другие эксперты и представители бизнеса.

Особый камерный формат конференции в Самаре объединит профессионалов в среде, где каждый разговор перерастает в ценное партнёрство.

Принять участие в Domclick Digital Day можно как в очном формате, так и онлайн. Очное участие доступно после покупки билета. Для онлайн-участия достаточно бесплатной регистрации.

Онлайн-трансляция конференции пройдет в VK Видео.

Гид потребителя

Последние комментарии

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31