Домклик проведет летнюю встречу лидеров индустрии недвижимости

25 июня в Самаре состоится ключевое отраслевое событие — конференция Domclick Digital Day, где эксперты подведут итоги первого полугодия и наметят планы развития рынка на вторую половину года.
Участников ждут уникальные форматы: свежая аналитика, презентация продуктовых новинок Домклик, разбор реальных кейсов и обзор международных трендов. Эксперты разберут главные тренды рынка недвижимости: экономические прогнозы, трансформацию спроса на жильё, законодательные риски, технологическую безопасность сделок и влияние искусственного интеллекта.
Для девелоперов пройдет закрытый трек — эксклюзивный разговор без камер и записей, где в узком кругу разберут актуальные темы эскроу и проектного финансирования в 2026 году.
В деловой программе конференции выступят первые лица Домклик, Сбербанка, представители власти и бизнес-сообщества:
- Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка;
- Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка;
- Сергей Марков, директор по развитию технологий ИИ Сбербанка;
- Екатерина Гладух, лидер дивизиона "Готовое жильё" "Домклик";
- Дмитрий Рябов, председатель совета директоров, DARS;
- Алексей Попов, главный аналитик, Циан;
- Евгений Чудаев, генеральный директор, Древо;
- Александр Каплан, психофизиолог, профессор МГУ;
- Александр Исаков, руководитель Центра макроэкономических исследований, Сбербанк.
Список участников дополнят многие другие эксперты и представители бизнеса.
Особый камерный формат конференции в Самаре объединит профессионалов в среде, где каждый разговор перерастает в ценное партнёрство.
Принять участие в Domclick Digital Day можно как в очном формате, так и онлайн. Очное участие доступно после покупки билета. Для онлайн-участия достаточно бесплатной регистрации.
Онлайн-трансляция конференции пройдет в VK Видео.
