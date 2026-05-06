Строительство микрорайона у парка Металлургов может стартовать в 2026 году

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре завершается подготовка к комплексному развитии территории (КРТ) около парка имени 50-летия Октября (Металлургов). Об этом Волга Ньюс сообщила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Фото: Юлия Зиганшина
Программа комплексного развития территорий (КРТ) открывает возможности для реновации существующих кварталов и микрорайонов Самары. Однако ее реализация продвигается весьма сдержанными темпами. Почему застройщиков и жителей пугает КРТ? Как найти баланс между интересами всех сторон процесса? На каких площадках скоро стартуют стройки? Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

"На финальной стадии подготовки к строительству - ООО "СЗ "Премьер-Инвестстрой", которое получило под КРТ 12,6 га около парка имени 50-летия Октября (Металлургов). Проект находится на экспертизе. Ожидается, что уже к началу лета компания может обратиться в минстрой за разрешением на строительство", - рассказала Екатерина Семенова.

Площадка состоит из двух несмежных участков. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй - между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Там располагались старые двухэтажные дома, часть из которых уже расселили и снесли.

Параметры КРТ уже известны. СЗ "Премьер-Инвестстрой" построит на площадке микрорайон на 6 тыс. человек. Помимо многоэтажных жилых домов, там обещают возвести школу и детские сады. Почитайте подробности.

СЗ "Премьер-Инвестстрой" входит в ГК "Новый Дон" девелопера Анатолия Давидюка. Среди объектов - ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти, микрорайон Самарское заречье за Южным шоссе и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планировалось возведение небоскребов.  

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

