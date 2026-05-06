Строительство микрорайона у парка Металлургов может стартовать в 2026 году

Комплексное развитие территорий в Самаре: где и когда стартуют новые стройки Программа комплексного развития территорий (КРТ) открывает возможности для реновации существующих кварталов и микрорайонов Самары. Однако ее реализация продвигается весьма сдержанными темпами. Почему застройщиков и жителей пугает КРТ? Как найти баланс между интересами всех сторон процесса? На каких площадках скоро стартуют стройки? Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

"На финальной стадии подготовки к строительству - ООО "СЗ "Премьер-Инвестстрой", которое получило под КРТ 12,6 га около парка имени 50-летия Октября (Металлургов). Проект находится на экспертизе. Ожидается, что уже к началу лета компания может обратиться в минстрой за разрешением на строительство", - рассказала Екатерина Семенова.

Площадка состоит из двух несмежных участков. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй - между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Там располагались старые двухэтажные дома, часть из которых уже расселили и снесли.

Параметры КРТ уже известны. СЗ "Премьер-Инвестстрой" построит на площадке микрорайон на 6 тыс. человек. Помимо многоэтажных жилых домов, там обещают возвести школу и детские сады.