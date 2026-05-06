Строительство микрорайона у парка Металлургов может стартовать в 2026 году

В Самаре завершается подготовка к комплексному развитии территории (КРТ) около парка имени 50-летия Октября (Металлургов). Об этом Волга Ньюс сообщила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.
"На финальной стадии подготовки к строительству - ООО "СЗ "Премьер-Инвестстрой", которое получило под КРТ 12,6 га около парка имени 50-летия Октября (Металлургов). Проект находится на экспертизе. Ожидается, что уже к началу лета компания может обратиться в минстрой за разрешением на строительство", - рассказала Екатерина Семенова.
Площадка состоит из двух несмежных участков. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй - между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Там располагались старые двухэтажные дома, часть из которых уже расселили и снесли.
Параметры КРТ уже известны. СЗ "Премьер-Инвестстрой" построит на площадке микрорайон на 6 тыс. человек. Помимо многоэтажных жилых домов, там обещают возвести школу и детские сады.
СЗ "Премьер-Инвестстрой" входит в ГК "Новый Дон" девелопера Анатолия Давидюка. Среди объектов - ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти, микрорайон Самарское заречье за Южным шоссе и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планировалось возведение небоскребов.