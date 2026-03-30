В Самаре на снос бывшего детского сада выделили 16 млн рублей

Министерство строительства Самарской области ищет подрядчика, который снесет нежилое здание, расположенное на ул. XXII Партсъезда, 14а в Советском районе города.

Начальная цена контракта — 16,3 млн рублей. Победителя торгов определят после 16 апреля. Снести объект капитального незавершенного строительства планируется с 1 мая до 20 июня.

Речь идет о двухэтажном кирпичном здании 1963 года постройки с подвалом и холодным чердаком. До конца 1990-х годов здесь находился детский ясли-сад на 140 мест. В начале 2000-х здание перестало эксплуатироваться и долгое время находилось в заброшенном состоянии без консервации и охраны.

"Элементы внутренней отделки и строительные конструкции здания получили значительный износ и повреждения, в том числе, вследствие периодических пожаров, устраиваемых на объекте посторонними лицами. В настоящий момент здание не функционирует", — отмечается в документах закупки.