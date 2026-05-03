16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вахрамовым отказали в поблажках с парковками в ЖК "Дом у озера" Застройку вдоль улицы Революционной назвали проблемной От склада до офиса: Авито Услуги запустили раздел для коммерческого строительства Екатерина Семенова: "Новый генплан задаст векторы развития Самары" На ул. Партизанской в Самаре построят крупный ЖК

Строительство Строительство и недвижимость

Вахрамовым отказали в поблажках с парковками в ЖК "Дом у озера"

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство градостроительной политики Самарской области вынесло решения по заявкам застройщика 17-этажного жилого комплекса "Дом у озера" на улице Стара Загора, 249а. Связаны они были с обустройством парковочных мест.

Фото: Александра Ламзина

Спор относительно организации платных парковок - давний для СЗ "Успех". Еще на этапе согласования компания добивалась отклонения от параметра, предусматривающего организацию одного машиноместа на каждую квартиру в доме. Получить его не удалось, на основании чего региональный минстрой отказал в выдаче разрешения на строительство ЖК. Попытки оспорить это в суде успеха не возымели.

СЗ "Успех" входит в ассоциацию строительных компаний "Спектр недвижимости" семейства Вахрамовых. Среди сданных объектов - ЖК "Современник", ЖК "Никита", ЖК "Европейский Квартал". Также Вахрамовы строят 21-этажку в Постниковом овраге и судятся за возведение ЖК рядом со школой №168 на проспекте Юных Пионеров.

Разрешение минстрой выдал, но на строительство дома с подземной парковкой на 132 места наземной стоянкой на 15 мест. В июле 2025 года, когда возведение каркаса ЖК вышло на финальную стадию, "Успех" попросил скорректировать документ. Одной из причин стал отказ от организации подземной автостоянки. Взамен застройщик решил увеличить количество машиномест около дома до 42 за счет установки двухъярусных механизированных парковок и организовать наземную стоянку на 100 автомобилей с аналогичным оборудованием на соседнем участке возле дома №231 по улице Стара-Загора.

Минстрой отказал компании, а она, как и в прошлый раз, обратилась в суд и проиграла. "Успех" подал апелляцию на решение арбитража и инициировал новые общественные обсуждения. От компании поступила заявка на обустройство парковки возле 231-го дома, от ее директора Олега Вахрамова - на организацию парковок у ЖК "Дом у озера" по коэффициенту 0,3 машиноместа на квартиру. 

На общественных обсуждениях от жителей поступило много негативных откликов. Они отмечали, что построенная с таким дефицитом парковок многоэтажка создаст проблему на десятилетия вперед. Почитайте все комментарии. 

Минград эту позицию разделил и отказал в удовлетворении заявок застройщика. В приказах ведомства указано, что запрашиваемые разрешения ведут к нарушению требований технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил, установленных законодательством РФ. К тому же министерство указало на отсутствие обоснований ввиду того, что конфигурация земельного участка, инженерно-геологические и иные характеристики земельного участка неблагоприятны для строительства ЖК с соблюдением установленного параметра по количеству парковочных мест.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31