Вахрамовым отказали в поблажках с парковками в ЖК "Дом у озера"

Министерство градостроительной политики Самарской области вынесло решения по заявкам застройщика 17-этажного жилого комплекса "Дом у озера" на улице Стара Загора, 249а. Связаны они были с обустройством парковочных мест.

Спор относительно организации платных парковок - давний для СЗ "Успех". Еще на этапе согласования компания добивалась отклонения от параметра, предусматривающего организацию одного машиноместа на каждую квартиру в доме. Получить его не удалось, на основании чего региональный минстрой отказал в выдаче разрешения на строительство ЖК. Попытки оспорить это в суде успеха не возымели.

Разрешение минстрой выдал, но на строительство дома с подземной парковкой на 132 места наземной стоянкой на 15 мест. В июле 2025 года, когда возведение каркаса ЖК вышло на финальную стадию, "Успех" попросил скорректировать документ. Одной из причин стал отказ от организации подземной автостоянки. Взамен застройщик решил увеличить количество машиномест около дома до 42 за счет установки двухъярусных механизированных парковок и организовать наземную стоянку на 100 автомобилей с аналогичным оборудованием на соседнем участке возле дома №231 по улице Стара-Загора.

Минстрой отказал компании, а она, как и в прошлый раз, обратилась в суд и проиграла. "Успех" подал апелляцию на решение арбитража и инициировал новые общественные обсуждения. От компании поступила заявка на обустройство парковки возле 231-го дома, от ее директора Олега Вахрамова - на организацию парковок у ЖК "Дом у озера" по коэффициенту 0,3 машиноместа на квартиру.

На общественных обсуждениях от жителей поступило много негативных откликов. Они отмечали, что построенная с таким дефицитом парковок многоэтажка создаст проблему на десятилетия вперед. Почитайте все комментарии.

Минград эту позицию разделил и отказал в удовлетворении заявок застройщика. В приказах ведомства указано, что запрашиваемые разрешения ведут к нарушению требований технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил, установленных законодательством РФ. К тому же министерство указало на отсутствие обоснований ввиду того, что конфигурация земельного участка, инженерно-геологические и иные характеристики земельного участка неблагоприятны для строительства ЖК с соблюдением установленного параметра по количеству парковочных мест.