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Строительство Строительство и недвижимость

Фирме Вахрамовых не удалось добиться разрешения на стройку по ул. Стара-Загоры

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области поддержал региональный минстрой, который отказал в выдаче разрешения на строительство ООО "СЗ "Успех" по адресу ул. Стара-Загоры, 249а

На земельном участке площадью 2,4 тыс. кв. м, принадлежащем Олегу Вахрамову, компания планировала возвести жилой дом на 143 квартиры с парковками 0,5 на квартиру. Согласно документам, на территории возможно размещение только 34 машиномест. Для обеспечения остальных жильцов парковками застройщик заключил два договора на предоставление стоянки в районе ул. Стара-Загоры 231 и ул. Георгия Димитрова с ООО "Агентство недвижимости "Олимп Хаус" и ООО "ГЕНЛИ".

В августе 2022 г. министерство уведомило об отказе на выдачу разрешения на строительство. СЗ "Успех" обратился в суд. Выяснилось, что застройщик не получил разрешение на отклонение от предельных параметров по парковкам за подписью главы Самары. Кроме того, не представлены документы о правах "Олимп Хаус" и "ГЕНЛИ" на земельные участки. Не увидел суд и доказательства, что территория под застройку свободна от капитальных строений. Помимо прочего, на участок наложено ограничение в связи с наличием сооружения коммунального хозяйства.

На основе таких выводов арбитраж поддержал решение минстроя. Между тем судья отмечает, что все нарушения носят устранимый характер.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "СЗ "Успех" зарегистрировано в Самаре в 2005 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Директором выступает Олег Вахрамов, владельцем - Денис Вахрамов. В 2021 г. компания не получила прибыли, выручка составила 1,02 млн рублей.

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