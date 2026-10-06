16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бригада строителей выполнит полный цикл работ по всей области В Самаре за три года на треть снизится строительство жилья Власти Самары дали добро на планировку застройки напротив диагностического центра В Самаре 11 домов пустят под снос ради новой высотной застройки Бывшая компания Анатолия Давидюка требует с него и партнеров 188 млн рублей

Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре за три года на треть снизится строительство жилья

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 815
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре объемы ввода жилья в ближайшие три года могут снизиться на треть. Такие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития городского округа до 2029 года.

Фото: Александра Ламзина

В документе указывается, что в 2025 г. в областной столице ввели 602,8 тыс. кв. м жилья. В 2026 г., по оценкам властей, этот показатель составит 517,1 тыс. кв. м. По базовому прогнозу на 2029 г. он опустится до 442,5 (-26,6% от 2025 г.), а по консервативному - и вовсе до 391,7 тыс. кв. м (-35%).

При этом объем промышленного производства, согласно прогнозу, продолжит расти - с 679 млрд руб. в 2025 г. до 750,6 млрд руб. в 2026 г. и 1 трлн руб. в 2029 г. в базовом прогнозе или 884,6 млрд руб. в консервативном.

Также, по расчетам мэрии, будет расти среднемесячная начисленная заработная плата. С 82,6 тыс. руб. по итогам 2025 г. она может увеличиться к 2029 г. до 111 тыс. по базовому прогнозу и до 108,2 тыс. руб. по консервативному.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1