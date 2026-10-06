В Самаре за три года на треть снизится строительство жилья

В Самаре объемы ввода жилья в ближайшие три года могут снизиться на треть. Такие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития городского округа до 2029 года.
В документе указывается, что в 2025 г. в областной столице ввели 602,8 тыс. кв. м жилья. В 2026 г., по оценкам властей, этот показатель составит 517,1 тыс. кв. м. По базовому прогнозу на 2029 г. он опустится до 442,5 (-26,6% от 2025 г.), а по консервативному - и вовсе до 391,7 тыс. кв. м (-35%).
При этом объем промышленного производства, согласно прогнозу, продолжит расти - с 679 млрд руб. в 2025 г. до 750,6 млрд руб. в 2026 г. и 1 трлн руб. в 2029 г. в базовом прогнозе или 884,6 млрд руб. в консервативном.
Также, по расчетам мэрии, будет расти среднемесячная начисленная заработная плата. С 82,6 тыс. руб. по итогам 2025 г. она может увеличиться к 2029 г. до 111 тыс. по базовому прогнозу и до 108,2 тыс. руб. по консервативному.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет