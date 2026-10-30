Комфорт без суеты и переплат: первый взнос от 700 000 ₽ на квартиры в ЖК "Ласточка"

Жилой комплекс "Ласточка" в Самаре открывает новые возможности для комфортной жизни: теперь переехать в современный дом стало проще благодаря специальному предложению от застройщика. Рассрочка 0% действует на все квартиры в проекте, первый взнос на квартиры начинается от 700 000 рублей, ежемесячный платёж — от 50 000 рублей. Такое решение позволяет не откладывать покупку жилья, зафиксировать стоимость уже сегодня и спокойно планировать дальнейшие шаги.

В "Ласточке" продумано всё до мелочей: в проекте представлено 20 планировочных решений, так что каждый сможет найти вариант, который идеально впишется в его образ жизни. Панорамные окна в каждой квартире открывают живописные виды на парк и город — и каждый день здесь начинается с ощущения эстетики и вдохновения. Архитекторы сознательно ушли от типовой застройки: 24‑этажный комплекс отличается яркой выразительностью и вниманием к деталям.

Здесь есть двухуровневый подземный паркинг, кладовые на каждом этаже, закрытый двор на уровне второго этажа — уютное пространство для отдыха вдали от городской суеты, а также просторный вестибюль с лобби и впечатляющей высотой потолков — 5,6 метра. Всё это создаёт особую атмосферу, где эстетика становится естественной частью повседневности.

Расположение комплекса делает жизнь еще удобнее. "Ласточка" строится в Промышленном районе Самары, рядом с парком "Молодёжный" и спорткомплексом "Орбита". Локация удачно сочетает богатую историю района и современную инфраструктуру — в шаговой доступности находятся вузы, школы, медицинские учреждения, рестораны, торговые центры и спортивные объекты. Транспортная доступность тоже на высоте: рядом проходят маршруты трамвая, есть доступ к метро и другим видам транспорта. Кроме того, на первом этаже дома появится собственная коммерческая инфраструктура — еще один плюс для будущих жителей.

Проект получил признание профессионального сообщества. В этому году "Ласточка" вошла в шорт‑лист премии URBAN, став финалистом в номинации "Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт‑класса в ПФО". Из 44 заявок со всех регионов ПФО экспертный совет отобрал всего 5 проектов — и самарский ЖК от строительного холдинга "Каскад" оказался среди них.

Сейчас строительство активно движется вперед: работы ведутся на уровне 10‑го этажа, уже началось остекление здания — фасады постепенно обретают тот самый облик, который был показан на рендерах. Параллельно продолжается кладка стен и перегородок.

Менеджеры проекта готовы сопровождать вас на каждом этапе: помогут подобрать подходящую квартиру, подробно расскажут об условиях рассрочки и проконсультируют по всем вопросам сделки. Сделайте первый шаг к своему идеальному дому — выберите комфорт без суеты и переплат.

Оставить заявку можно по ссылке.

Узнайте подробности по телефону 8 (846) 275‑25‑25 или на личной консультации в офисе продаж по адресу: ул. Ново‑Вокзальная / ул. Нагорная (рядом с парком "Молодёжный").