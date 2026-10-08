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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Авито Недвижимость: обращение к агентам при продаже жилья позволяет ускорить сделку

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продать квартиру с помощью агента или агентства можно в среднем на 35 дней быстрее, чем самостоятельно, — таковы данные Аналитического центра Авито Недвижимости. С января по август 2026 года в ряде городов-миллионников объявления от риелторов и агентств стабильно находили покупателя быстрее, чем лоты собственников. Это видно, в частности, в Краснодаре, Красноярске, Самаре, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Уфе и Челябинске.

Заметнее всего разница в Краснодаре: за восемь месяцев объявления от профессионалов закрывались в среднем на 39 дней быстрее, чем у частных продавцов. В Красноярске отрыв составляет 30 дней, в Самаре — 29, в Челябинске — 21.

В Москве более короткий срок экспозиции профессиональных объявлений отмечался в 8 из 11 представленных в исследовании округов. Наиболее заметной разница была в Зеленоградском административном округе: квартиры от собственников находились в экспозиции в среднем 104 дня, от агентов — 74 дня, то есть на 30 дней меньше. В Восточном административном округе разница составила 25 дней, в Северном и Юго-Восточном — по 19 дней. В Новомосковском, Южном и Северо-Восточном административных округах профессиональные объявления находились в экспозиции в среднем на 11 дней меньше. В Юго-Западном административном округе показатели были практически сопоставимы, а в Северо-Западном совпали.

В Санкт-Петербурге срок экспозиции объектов от профессиональных участников рынка был меньше в 14 из 18 районов. Наиболее заметная разница отмечалась в Петродворцовом районе: объявления от собственников находились в экспозиции в среднем 143 дня, от агентов — 101 день, то есть на 42 дня меньше. В Красногвардейском районе разница составила 37 дней, в Невском — 32 дня, в Колпинском — 30 дней, в Адмиралтейском — 24 дня. В Василеостровском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах разница находилась в диапазоне от 15 до 20 дней.

Иная картина складывается в премиальных и специфичных локациях. В Москве к ним относятся Центральный и Западный административные округа, а в Санкт-Петербурге — Курортный, Центральный, Кронштадтский и Петроградский районы. В таких локациях объявления от собственников встречаются заметно реже: например, в Центральном административном округе Москвы их доля составляет около 5%, в Петроградском районе Санкт-Петербурга — около 8%, Центральном — 11%. Здесь в структуре профессиональных объявлений также выше доля объектов со сложными характеристиками и более высокой стоимостью, поэтому поиск покупателя может занимать больше времени.

"Помощь агента обычно связывают с подготовкой документов, проверкой юридической чистоты объекта, общением с покупателями и организацией показов. Однако скорость продажи имеет и экономическое значение. Сегодня около 60% продавцов реализуют жилье, чтобы затем приобрести новое. Для них более ранний выход на сделку позволяет быстрее зафиксировать цену следующего объекта и снижает риск, что за время продажи изменятся условия покупки или подходящий вариант уйдет с рынка. Если же следующая покупка планируется не сразу, временно свободные средства могут быть размещены на банковском вкладе или накопительном счете — с учетом условий продукта и потребности в сохранении ликвидности. Поэтому при оценке стоимости услуг агента важно учитывать не только организационное сопровождение, но и финансовый эффект от более раннего выхода на сделку", — отметил Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.

Причина разницы в сроках продажи заключается в том числе и в усложнении рынка. Профессионалы имеют больше опыта в том, как выгодно представить объект — сделать привлекательные фото и видео, составить описание под целевую аудиторию квартиры, — а также правильно настроить продвижение публикаций. В результате просмотров и обращений по объявлениям у агентов заметно больше, чем у частных продавцов. В совокупности на платформе 65% предложений от профессионалов собирают 72% просмотров и 78% обращений. То есть каждое отдельное профессиональное объявление работает эффективнее. В целом за январь — август 2026 года профессиональные участники рынка разместили 71% объявлений о продаже вторичного жилья на Авито Недвижимости.

В среднем россияне доверяют профессионалам продажу более дорогого вторичного жилья. Если средняя стоимость выставленного на Авито Недвижимости лота от собственника составляет 6,1 млн рублей, то от частного маклера или агентства недвижимости — 7,5 млн рублей. Это характерно как для "новой вторички" — квартир в домах, построенных за последние пять лет, так и для остального вторичного фонда. Такие объекты тоже чаще продают профессионалы: доля предложений от агентов в этих домах составляет 73%, а среди лотов до 2020 года постройки — 64%. В Самаре средняя стоимость предложения от агентов и агентств составила 8,4 млн рублей, а от собственников — 7,9 млн рублей. Разница составила 0,5 млн рублей в пользу профессиональных продавцов.

При сравнении городов различия в цене становятся менее выраженными. Наиболее заметный разрыв между средней стоимостью предложения от собственника и профессионального продавца сохраняется в двух столицах: 13,5 млн рублей в Москве и 4,3 млн рублей в Санкт-Петербурге. В других городах-миллионниках он не превышает 1 млн рублей. Такая разница может быть связана со структурой рынка Москвы и Санкт-Петербурга: в этих городах выше представленность премиальных и элитных объектов, которые чаще выводятся на рынок через профессиональных участников.

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