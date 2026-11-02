Авито Путешествия: 94% длительных бронирований осенью приходится на квартиры

Большинство бронирований для поездок осенью приходится на квартиры, тогда как загородное жилье выбирают лишь в 6% случаев. Сервис Авито Путешествия проанализировал спрос на аренду посуточного жилья для поездок продолжительностью от четырёх ночей в октябре и ноябре 2026 года.

Квартиры для длительных поездок бронируют в среднем на 7 дней для двух человек. Чаще всего выбирают однокомнатные квартиры (44% в общем объёме спроса на этот тип жилья), студии (30%) и двухкомнатные варианты (22%). Средняя стоимость аренды квартиры составляет 3 400 рублей в сутки, при этом снять однокомнатную квартиру или студию можно примерно по одной цене — около 3 000 рублей.

Среди городов наиболее заметный рост спроса на посуточную аренду квартиры зафиксирован в следующих локациях:

Сергиев Посад (+49%);

Йошкар-Ола (+43%);

Петрозаводск (+24%);

Владикавказ (+23%);

Красноярск (+22%);

Элиста (+22%);

Нижний Новгород (+21%);

Владимир (+20%);

Барнаул (+20%);

Абакан (+17%).

Растущий спрос на аренду квартир на длительный срок в этих городах можно объяснить несколькими причинами. Некоторые локации — Владимир, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Элиста и Йошкар-Ола — привлекают туристом большим количеством достопримечательностей, на неторопливый осмотр которых требуется несколько дней. Красноярск, Петрозаводск, Владикавказ, Абакан и Барнаул — крупные города, которые многие путешественники выбирают для знакомства с природой регионов: "Красноярских Столбов", Кижей и Рускеалы, горных маршрутов Кавказа, древних курганов Хакасии и Байкала. Рост спроса на аренду квартиры на срок от четырёх ночей отмечен и в курортных посёлках и городах: в Новомихайловском (Краснодарский край) показатель вырос на 48%, а в Избербаше (Дагестан) — на 44%.

Хотя загородные дома на продолжительные поездки выбирают реже квартир, спрос на этот сегмент остаётся стабильным. В пяти регионах зафиксирован наиболее заметный рост спроса на такие объекты: Владимирская область (+52%), Татарстан (+48%), Псковская область (+43%), Башкортостан (+40%), Карачаево-Черкесия (+39%). Эти регионы предлагают разные сценарии загородного отдыха: от прогулок по природным тропам до поездок в горы, например, как в Карачаево-Черкесии.

Чаще всего путешественники останавливаются в домах и коттеджах — на них суммарно приходится 89% спроса в сегменте загородного жилья. При этом в текущем сезоне втрое выросла доля гостевых домов, которые вышли на третье место по востребованности.

Дома снимают в среднем на 6 дней для компании из 4 человек. Средняя стоимость составляет 7 900 рублей в сутки. Наиболее доступными форматами стали дачи (5 500 рублей) и гостевые дома (6 400 рублей).

"Длительные осенние поездки становятся разнообразнее: спрос распределяется как между крупными культурными центрами и курортами, так и между небольшими городами и загородными локациями. Различаются и сценарии отдыха: для поездок вдвоём на неделю чаще выбирают квартиры, а для компаний от четырёх человек — загородные дома", — комментирует Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.