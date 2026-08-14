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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

На высоте шестого этажа: как растёт ЖК "Ласточка" в Самаре — репортаж со стройплощадки

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Представьте: вы заходите в свою будущую квартиру, где пока нет мебели, но уже есть стены, окна и вид. Именно так выглядит сейчас стройка 24-этажного ЖК "Ласточка": на четвертом жилом этаже уже можно пройтись по комнатам, а на первом — оценить высоту потолков и пространство будущего вестибюля и коммерции. Показываем и подробно рассказываем на каком этапе сейчас застройщик "Каскад-Девелопмент".

Фото: предоставлено ООО "СЗ "Каскад Девелопмент"

Фасады обретают реальные очертания и уже сейчас очевидно, что архитектура ЖК "Ласточка" — это новая городская эстетика Промышленного района и такой подход здесь встречается редко. Это не просто еще один жилой комплекс, а новый виток в развитии района, который изменит привычный городской ландшафт и станет заметной точкой притяжения. Современная архитектура, 20 планировочных решений, закрытый "парящий" двор на эспланаде — как общее пространство для жителей, квартиры с просторными кухнями‑гостиными и панорамными окнами, а рядом — парк и спорткомплекс в пяти минутах ходьбы.

Июль на площадке прошёл в активном режиме и темпы впечатляют: заармированы и забетонированы конструкции стен, диафрагм и перекрытий третьего и четвёртого жилых этажей, строители сейчас уже на отметке пятого этажа. Параллельно шло бетонирование монолитных межэтажных лестничных площадок — основы, на которой будет держаться вся вертикальная логистика здания. И буквально по этим лестницам мы и поднимаемся наверх, чтобы увидеть, как развивается стройка на всех уровнях.

Там где монолитные конструкции уже завершены, стройка делает следующий шаг — ведется каменная кладка. Здесь уже не бетон и арматура, а настоящая "анатомия" этажа: каменщики формируют коридоры, квартиры, комнаты.

То, что ещё недавно существовало только на бумаге, обретает формы и границы. Мы заходим в одну из будущих квартир — и здесь уже можно пройтись по комнатам, представить, где встанет кухня, где будет детская, а где — уютный уголок у панорамного окна.

Чтобы держать этот темп, площадка наращивает техническую мощь: на объекте установили второй башенный кран. Он интегрирован в фундаментную плиту второго этапа пристроенного паркинга — это не просто техника, а часть продуманной логистики, которая обеспечит непрерывный график работ и на монолитных, и на последующих этапах. Вокруг — движение: строительная техника прибывает и уезжает, бригады переходят с участка на участок, и вся площадка живёт в едином рабочем ритме.

Фасады обретают формы со всех сторон дома и по задумке архитекторов они не повторяются
Виды впечатляют уже на уровне 5 этажа

Всё, что важно — в одном комбо

Но стройка — это не только бетон, но и решения, которые помогают быстрее и спокойнее сделать важный шаг к покупке. Именно поэтому у ЖК "Ласточка" появилось особое предложение месяца: квартира, паркинг и кладовая — всё вместе за 8,2 миллиона рублей.

Кладовые от 2,5 до 3,87 кв.м расположены на каждом этаже
Двухуровневый подземный паркинг с прямым доступом к жилым этажам на лифте

Это не просто набор объектов, а готовое "комбо" для тех, кто хочет закрыть сразу три ключевых вопроса при покупке жилья и переезде. Кладовая станет удобным местом для хранения спортивного инвентаря, крупногабаритных и сезонных вещей, а собственное машино‑место в двухуровневом подземном паркинге избавит от ежедневных поисков парковки. Вам не придётся возвращаться к поиску вариантов, всё необходимое уже собрано в одном пакете.

Важно: предложение ограничено количеством объектов, поэтому тем, кто присматривается к проекту, стоит поторопиться.

Уточнить условия предложения и подобрать подходящий вариант помогут менеджеры проекта по телефону 8 (846) 275-25-25 или оставляйте заявку на сайте.

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Застройщик ООО "СЗ "Каскад Девелопмент".

ИНН 6316285177

erid: 2VSb5wxTvnW

Застройщик ООО "СЗ "КАСКАД ДЕВЕЛОПМЕНТ". Проектная декларация размещена на сайте НАШ.ДОМ.РФ. Под комбо понимаются отдельно приобретаемые объекты долевого строительства: однокомнатная квартира, площадью 35,20 м² стоимостью 6 755 400 рублей, машино-место, площадью 13,25 м² стоимостью 1 003 600 рублей, и кладовая, площадью 2,8 м² стоимостью 441 000 рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Подробности на сайте https://gklastochka. Не оферта. 18+

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Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

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