70 лет празднования Дня строителя: в Самарском Росреестре рассказали о взаимодействии со строительным комплексом

К 70-летию празднования Дня строителя Управление Росреестра по Самарской области подготовило материал о взаимодействии ведомства со строительным комплексом.

С начала 2025 года на государственный кадастровый учет в Самарской области поставлено 90 многоквартирных домов, количество помещений и машиномест в которых составило порядка 19 000.

Важно отметить, что за этот период самарским Росреестром также поставлены на государственный кадастровый учет и зарегистрированы права на важные социальные объекты региона. Среди них:

комплекс очистных сооружений в селе Приволжье Самарской области на улице Парковой;

здание Театра для детей и молодежи "Мастерская", по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 15;

Высокинский пансионат для ветеранов труда по адресу: Самарская область, Пестравский район, с. Высокое, ул. Степная, д. 1;

26-этажный многоквартирный дом с квартирами для детей-сирот по адресу: г. Самара, внутригородской район Кировский, территория 18 км Московского шоссе, д. 55;

новое здание детской поликлиники, рассчитанное на 500 посещений в смену, расположенное в Октябрьском районе г. Самара по адресу: ул. Николая Панова д. 12;

открылась после реконструкции Галерея современного искусства "Виктория" по адресу: г. Самара, Самарский р-н, ул. Максима Горького/ул. Некрасовская, д. 125/д.2;

спортивный комплекс по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Вавилова, д. 6.

8 многоквартирных домов для детей-сирот в Ставропольском районе Самарской области.

Управление Росреестра по Самарской области вместе с министерством строительства региона реализуют совместные планы — "дорожные карты" по повышению качества услуг. Цель — системно улучшать процессы: внедрять новые цифровые инструменты, оптимизировать процедуры.

Специалисты ведомства регулярно проводят семинары-совещания с представителями строительных компаний, где разбирают нюансы законодательства, наглядно демонстрируют работу "Национальной системы пространственных данных" (НСПД). Для строительной отрасли особенно интересны сервисы "Градостроительная проработка онлайн", "Земля для стройки", которые помогают на разных этапах инвестиционно-строительного цикла.

"За последние годы Росреестром реализованы масштабные мероприятия, — отметила исполняющая обязанности руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова. — По инициативе ведомства принято более 100 федеральных законов, направленных на упрощение оформления недвижимости, сокращение инвестиционно-строительного цикла, вовлечение земель в оборот, снижение административных барьеров для застройщиков и ускорение оборота недвижимости".