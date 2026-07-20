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Строительство Строительство и недвижимость

В "Амграде" построят многоуровневый паркинг на 299 машин

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В макрорайоне "Амград" построят пятиэтажный паркинг, сообщили в пресс-службе застройщика - компании "Глобал Вижн Девелопмент". Сейчас для этого на общественные обсуждения вынесен вопрос о добавлении вида разрешенного использования "хранение автотранспорта".

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

"Благодаря новому виду разрешенного использования автомобили смогут размещаться не только на открытых парковках, но и в отдельном пятиэтажном паркинге, что позволит сохранить привычную для "Амграда" концепцию закрытых благоустроенных дворов без машин", - отметили в компании.

Согласно предварительной концепции, многоуровневый паркинг будет рассчитан на 299 автомобилей. Вместе с плоскостными парковками он позволит сохранить действующий в "Амграде" принцип обеспеченности — одно машиноместо на одну квартиру.

Оставшаяся территория предназначена для развития нового жилого квартала. По предварительной концепции здесь планируется строительство четырех жилых домов переменной этажности, а также благоустроенных общественных пространств, детских и спортивных площадок, прогулочных зон и мест отдыха жителей. Новый квартал продолжит концепцию "Амграда", где приоритет отдается безопасным закрытым дворам и общественным пространствам, свободным от автомобилей.

В июне "Глобал Вижн Девелопмент" получил разрешение на ввод в эксплуатацию первого дома четвертого квартала — это уже шестой жилой дом в составе проекта. Сегодня в макрорайоне введено более 141 тысячи квадратных метров жилья, где проживают свыше восьми тысяч человек. Еще три многоквартирных дома находятся в стадии строительства. Следующим этапом станет подготовка к строительству нового квартала.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

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Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

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Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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