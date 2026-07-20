В "Амграде" построят многоуровневый паркинг на 299 машин

В макрорайоне "Амград" построят пятиэтажный паркинг, сообщили в пресс-службе застройщика - компании "Глобал Вижн Девелопмент". Сейчас для этого на общественные обсуждения вынесен вопрос о добавлении вида разрешенного использования "хранение автотранспорта".

"Благодаря новому виду разрешенного использования автомобили смогут размещаться не только на открытых парковках, но и в отдельном пятиэтажном паркинге, что позволит сохранить привычную для "Амграда" концепцию закрытых благоустроенных дворов без машин", - отметили в компании.

Согласно предварительной концепции, многоуровневый паркинг будет рассчитан на 299 автомобилей. Вместе с плоскостными парковками он позволит сохранить действующий в "Амграде" принцип обеспеченности — одно машиноместо на одну квартиру.

Оставшаяся территория предназначена для развития нового жилого квартала. По предварительной концепции здесь планируется строительство четырех жилых домов переменной этажности, а также благоустроенных общественных пространств, детских и спортивных площадок, прогулочных зон и мест отдыха жителей. Новый квартал продолжит концепцию "Амграда", где приоритет отдается безопасным закрытым дворам и общественным пространствам, свободным от автомобилей.

В июне "Глобал Вижн Девелопмент" получил разрешение на ввод в эксплуатацию первого дома четвертого квартала — это уже шестой жилой дом в составе проекта. Сегодня в макрорайоне введено более 141 тысячи квадратных метров жилья, где проживают свыше восьми тысяч человек. Еще три многоквартирных дома находятся в стадии строительства. Следующим этапом станет подготовка к строительству нового квартала.