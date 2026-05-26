В Засамарской слободке планируется построить термы

Мэрия Самары дополнила перечень инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории города. В частности, в него включены строительство гостиницы (четыре-пять звезд) с термальным комплексом.
В документе указано, что для объекта уже подобран земельный участок в Засамарской слободке. Это поселок в Куйбышевском районе ( посмотрите карту).СамараПосёлок Засамарская Слободка — карта, фото, как добраться, координаты
На данный момент разработана концепция строительства гостиницы. Построить ее планируется в 2026-2029 годах. Объем инвестиций оценивается в 1,99 млрд рублей.
В Самаре работает один термальный комплекс - в ТЦ "Летаут". Еще один планируется построить в Сокольих горах. Почитайте подробности.
Также на расширение идут "Волжские термы" в Новокуйбышевске. Им выделят участок под аквапарк.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет