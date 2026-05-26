В Засамарской слободке планируется построить термы

Мэрия Самары дополнила перечень инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории города. В частности, в него включены строительство гостиницы (четыре-пять звезд) с термальным комплексом.

В документе указано, что для объекта уже подобран земельный участок в Засамарской слободке. Это поселок в Куйбышевском районе.

На данный момент разработана концепция строительства гостиницы. Построить ее планируется в 2026-2029 годах. Объем инвестиций оценивается в 1,99 млрд рублей.

В Самаре работает один термальный комплекс - в ТЦ "Летаут". Еще один планируется построить в Сокольих горах. Почитайте подробности.

Также на расширение идут "Волжские термы" в Новокуйбышевске. Им выделят участок под аквапарк.