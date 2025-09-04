16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Названы сроки строительства нового акватермального комплекса в Самаре "Озон Фармацевтика" - в числе лидеров медиарейтинга фармкомпаний России Выручка резидентов ОЭЗ "Тольятти" за годы работы площадки превысила 116 млрд рублей Федоровские луга попали в зону внимания инвестора Как в детстве: где найти вкусные и родные помидоры этим летом

Инвестиции Экономическая политика

Названы сроки строительства нового акватермального комплекса в Самаре

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 141
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональное правительство скорректировало перечень стратегических инвестиционных проектов. В частности, в нем отобразили сроки строительства нового акватермального комплекса в Самаре, в Сокольих горах.

Фото: департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары

Согласно документу, сейчас проводятся проектные работы. Объем инвестиций составит 0,58 млрд рублей. Срок реализации проекта — 2034 год.

Строить комплекс будет ООО "Сокольи горы". Компанией владеет бизнесмен Виталий Неменов, который стал известен благодаря созданию крупнейшей региональной сети магазинов бытовой химии и косметики "Семь+Я" и "Волжских терм" в Новокуйбышевске.

В 2023 году компания предпринимателя выкупила у ПАО "ОДК-Кузнецов" санаторий-профилакторий "У Сокольих гор" за 55,1 млн рублей. Хотя стартовая цена была 110,2 млн рублей.

Санаторий располагается на улице 8 Марта в поселке Управленческом, неподалеку от "Вертолетки" и примерно в одном километре от Волги. "Сокольи горы" стали собственниками четырех нежилых здания общей площадью 7053,9 кв. м и сооружений, включая водогрязелечебницу. На их базе и будут создавать многопрофильный акватермальный центр здоровья и отдыха с гостиницей и парковкой.  

Фото: nspd.gov.ru

Как сообщал Волга Ньюс представитель "Сокольих гор", объект будет работать как круглогодичный центр здоровья и отдыха, а не как аквапарк. Под эти цели и будет формироваться инфраструктура. Она будет включать в себя разнообразные виды саун и бань, термальные бассейны под открытым небом, омолаживающие и оздоровительные программы, ресторан и СПА-центр, гостиницу на 43 места. И все же в списке планируемых объектов есть и развлекательные аттракционы. Также на территории комплекса организуют прогулочную зону и летнюю террасу. 

Кстати, запланировано и развитие "Волжских терм" в Новокуйбышевске. Там появятся открытые термы с аквапарком.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

Фото на сайте

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5