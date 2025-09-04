Названы сроки строительства нового акватермального комплекса в Самаре

Региональное правительство скорректировало перечень стратегических инвестиционных проектов. В частности, в нем отобразили сроки строительства нового акватермального комплекса в Самаре, в Сокольих горах.

Согласно документу, сейчас проводятся проектные работы. Объем инвестиций составит 0,58 млрд рублей. Срок реализации проекта — 2034 год.

Строить комплекс будет ООО "Сокольи горы". Компанией владеет бизнесмен Виталий Неменов, который стал известен благодаря созданию крупнейшей региональной сети магазинов бытовой химии и косметики "Семь+Я" и "Волжских терм" в Новокуйбышевске.

В 2023 году компания предпринимателя выкупила у ПАО "ОДК-Кузнецов" санаторий-профилакторий "У Сокольих гор" за 55,1 млн рублей. Хотя стартовая цена была 110,2 млн рублей.

Санаторий располагается на улице 8 Марта в поселке Управленческом, неподалеку от "Вертолетки" и примерно в одном километре от Волги. "Сокольи горы" стали собственниками четырех нежилых здания общей площадью 7053,9 кв. м и сооружений, включая водогрязелечебницу. На их базе и будут создавать многопрофильный акватермальный центр здоровья и отдыха с гостиницей и парковкой.

Фото: nspd.gov.ru

Как сообщал Волга Ньюс представитель "Сокольих гор", объект будет работать как круглогодичный центр здоровья и отдыха, а не как аквапарк. Под эти цели и будет формироваться инфраструктура. Она будет включать в себя разнообразные виды саун и бань, термальные бассейны под открытым небом, омолаживающие и оздоровительные программы, ресторан и СПА-центр, гостиницу на 43 места. И все же в списке планируемых объектов есть и развлекательные аттракционы. Также на территории комплекса организуют прогулочную зону и летнюю террасу.