Технологические стартапы получат статус резидента "Жигулёвской долины"

Экспертный совет технопарка "Жигулевская долина" рассмотрел проекты, претендующие на статус резидента площадки. По его итогам инновационная площадка региона пополнится 17 новыми резидентами, представляющими самые разные отрасли: от солнечной энергетики и беспилотных авиационных систем до разработки программного обеспечения в сфере контроля промышленной безопасности трубопроводов и образования.

"Наша команда во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым работает на достижение технологического лидерства страны — это национальная цель, обозначенная Президентом. И мы всесторонне поддерживаем региональные разработки, содействуя таким командам в поиске заинтересованных заказчиков, помогая им с выходом на рынок, участием в профильных выставках, привлечением федеральных инструментов поддержки, получением статуса малых технологических компаний и многим другим", — перечислил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Сегодня резидентами "Жигулевской долины" являются более 300 стартапов и технологических компаний. Они создали более 2200 новых рабочих мест. По итогам 2024 года выручка резидентов технопарка превысила 18 млрд рублей — это на 3 млрд рублей больше, чем годом ранее. Налоговые отчисления компаний-резидентов составили 3,2 млрд рублей, на 1,2 млрд рублей больше, чем в 2023-м.

Статус резидента "Жигулёвской долины" дает технологическим стартапам возможность воспользоваться широким спектром мер государственной поддержки. Технопарк является региональным оператором фонда "Сколково" и региональным оператором АНО "Агентство по технологическому развитию"; руководитель технопарка Александр Сергиенко — региональный представитель Фонда содействия инноваций. Сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области помогает резидентам стать партнёром крупных промышленных предприятий.

"Мы стремились стать резидентом "Жигулёвской долины", потому что технопарк предоставляет спектр возможностей по поддержке инновационных проектов. Мы уже наметили первоочередные задачи нашего проекта в рамках технопарка: получение статуса малой технологической компании и ускоренное получение статуса участника "Сколково". В дальнейшем при поддержке технопарка планируем привлекать грантовое финансирование", — отметила генеральный директор ООО "Риверсити" Татьяна Новикова.

Резиденты пользуются современными офисными, лабораторными и производственными помещениями, получают доступ к образовательным программам, консультациям, акселерационным трекам. Технопарк помогает с оформлением интеллектуальной собственности, продвижением в СМИ, участием в выставках, получением грантовой поддержки.

Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента "Жигулевской долины" можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906