16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У замка и на Кашпире: в Самарской области предлагают 4 участка под глэмпинги Около "Самара Арены" построят вторую очередь госпиталя "Мать и дитя-ИДК" В Ставропольском районе построят многофункциональный комплекс с термами Названы сроки строительства нового акватермального комплекса в Самаре "Озон Фармацевтика" - в числе лидеров медиарейтинга фармкомпаний России

Инвестиции Экономическая политика

Более 220 млрд руб. вложили инвесторы в экономику Самарской области за первое полугодие

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За шесть месяцев 2025 г. инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области более 226 млрд рублей. Это на 33,1 млрд руб. больше, чем за первое полугодие 2024 года.

С начала года в регионе уже запущено 22 инвестпроекта, связанные как с созданием новых, так и модернизацией действующих мощностей. Это проекты в самых разных отраслях: металлургия, производство медицинских изделий, торговля, сфера логистики, пищепром, производство машин и оборудования, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и туризм.

"Инвестиции бизнеса — это новые высокотехнологичные производства, рабочие места, а также налоги, которые мы направляем на развитие социальной сферы и повышение качества жизни наших граждан", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Среди запущенных в 2025 г. проектов — производство автокомпонентов, в том числе антиблокировочных систем и электронных систем стабилизации для автомобилей, созданное ФГУП "НАМИ" в индустриальном парке "Преображенка".

В логистическом парке "Новосемейкино" в мае этого года заработал новый логистический центр ООО "Вайлдберриз". Старт работе логоцентра дали губернатор Вячеслав Федорищев и основатель, генеральный директор компании "Вайлдберриз" Татьяна Ким. "Самара находится в центре Европейской части страны, что делает ее удобной для транспортировки товаров по ключевым логистическим маршрутам платформы", — отметила в ходе церемонии открытия Татьяна Ким.

В Тольятти компания "Полад" при поддержке Фонда развития промышленности запустила новое производство штампованных деталей для Lada Largus.

В индустриальном парке "Преображенка" запущена вторая очередь серийного производства Самарского медицинского университета, где будут выпускать уникальные медизделия для пункции и трансплантации костного мозга, а также целую линейку цифровых устройств для телемедицины.

"Мы системно подходим к созданию комфортного инвестклимата на территории региона, находясь в постоянном диалоге с бизнес-сообществом. И выстраиваем эту работу на основе обратной связи от наших предпринимателей и инвесторов. Сегодня в числе наших приоритетов — сокращение сроков получения разрешений на строительство, подключения предприятий к инженерным сетям, ввода объектов в эксплуатацию", — перечислил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Росту объема инвестиций способствует совершенствование условий для бизнеса и динамичное развитие специальных инвестиционных площадок.

Особая экономическая зона "Тольятти" — флагман привлечения частных инвестиций. Резидентами площадки являются 38 компаний, 21 завод уже функционирует. Здесь выпускают автокомпоненты, подсолнечное масло, лекарственные препараты, стройматериалы, нитриловые перчатки, упаковку. Компании также работают в сфере металлообработки, производства газооборудования.

ОЭЗ входит в ТОП-3 самых привлекательных инвестплощадок страны. Сегодня идет работа по созданию третьей и четвертой очередей ОЭЗ. Якорным резидентом третьей очереди станет производство ксантановой камеди — стратегически важного компонента для многих отраслей промышленности.

"Мы в полном объеме воспользовались тем набором льгот, которые предоставляет ОЭЗ "Тольятти" на первоначальном этапе: это исключение налога на прибыль, бесплатное подключение к ресурсам. Немаловажным фактором является возможность выкупа земли на льготных условиях", — отметил директор Самарского завода медицинских изделий Роман Морозов.

Одним из эффективных механизмов привлечения инвесторов в регион являются индустриальные парки "Преображенка" и "Чапаевск", а также логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино". Ведется строительство индустриального парка "Самара".

Льготы и преференции получают резиденты территорий опережающего развития — такой статус действует в Тольятти и Чапаевске. В настоящее время резидентами двух ТОР в Самарской области являются 76 компаний. Они уже вложили в свои проекты 41,2 млрд руб., создали 14 тыс. новых рабочих мест, выплатили более 5 млрд руб. налогов. ТОР "Тольятти" сегодня сохраняет лидерство по количеству резидентов в стране.

В 2024 г. инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 568,6 млрд рублей. Всего в Самарской области реализуется свыше 300 инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 1,4 трлн рублей.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по телефону 8 (800)505-90-36.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

Фото на сайте

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2