Более 220 млрд руб. вложили инвесторы в экономику Самарской области за первое полугодие

За шесть месяцев 2025 г. инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области более 226 млрд рублей. Это на 33,1 млрд руб. больше, чем за первое полугодие 2024 года.

С начала года в регионе уже запущено 22 инвестпроекта, связанные как с созданием новых, так и модернизацией действующих мощностей. Это проекты в самых разных отраслях: металлургия, производство медицинских изделий, торговля, сфера логистики, пищепром, производство машин и оборудования, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и туризм.

"Инвестиции бизнеса — это новые высокотехнологичные производства, рабочие места, а также налоги, которые мы направляем на развитие социальной сферы и повышение качества жизни наших граждан", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Среди запущенных в 2025 г. проектов — производство автокомпонентов, в том числе антиблокировочных систем и электронных систем стабилизации для автомобилей, созданное ФГУП "НАМИ" в индустриальном парке "Преображенка".

В логистическом парке "Новосемейкино" в мае этого года заработал новый логистический центр ООО "Вайлдберриз". Старт работе логоцентра дали губернатор Вячеслав Федорищев и основатель, генеральный директор компании "Вайлдберриз" Татьяна Ким. "Самара находится в центре Европейской части страны, что делает ее удобной для транспортировки товаров по ключевым логистическим маршрутам платформы", — отметила в ходе церемонии открытия Татьяна Ким.

В Тольятти компания "Полад" при поддержке Фонда развития промышленности запустила новое производство штампованных деталей для Lada Largus.

В индустриальном парке "Преображенка" запущена вторая очередь серийного производства Самарского медицинского университета, где будут выпускать уникальные медизделия для пункции и трансплантации костного мозга, а также целую линейку цифровых устройств для телемедицины.

"Мы системно подходим к созданию комфортного инвестклимата на территории региона, находясь в постоянном диалоге с бизнес-сообществом. И выстраиваем эту работу на основе обратной связи от наших предпринимателей и инвесторов. Сегодня в числе наших приоритетов — сокращение сроков получения разрешений на строительство, подключения предприятий к инженерным сетям, ввода объектов в эксплуатацию", — перечислил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Росту объема инвестиций способствует совершенствование условий для бизнеса и динамичное развитие специальных инвестиционных площадок.

Особая экономическая зона "Тольятти" — флагман привлечения частных инвестиций. Резидентами площадки являются 38 компаний, 21 завод уже функционирует. Здесь выпускают автокомпоненты, подсолнечное масло, лекарственные препараты, стройматериалы, нитриловые перчатки, упаковку. Компании также работают в сфере металлообработки, производства газооборудования.

ОЭЗ входит в ТОП-3 самых привлекательных инвестплощадок страны. Сегодня идет работа по созданию третьей и четвертой очередей ОЭЗ. Якорным резидентом третьей очереди станет производство ксантановой камеди — стратегически важного компонента для многих отраслей промышленности.

"Мы в полном объеме воспользовались тем набором льгот, которые предоставляет ОЭЗ "Тольятти" на первоначальном этапе: это исключение налога на прибыль, бесплатное подключение к ресурсам. Немаловажным фактором является возможность выкупа земли на льготных условиях", — отметил директор Самарского завода медицинских изделий Роман Морозов.

Одним из эффективных механизмов привлечения инвесторов в регион являются индустриальные парки "Преображенка" и "Чапаевск", а также логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино". Ведется строительство индустриального парка "Самара".

Льготы и преференции получают резиденты территорий опережающего развития — такой статус действует в Тольятти и Чапаевске. В настоящее время резидентами двух ТОР в Самарской области являются 76 компаний. Они уже вложили в свои проекты 41,2 млрд руб., создали 14 тыс. новых рабочих мест, выплатили более 5 млрд руб. налогов. ТОР "Тольятти" сегодня сохраняет лидерство по количеству резидентов в стране.

В 2024 г. инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 568,6 млрд рублей. Всего в Самарской области реализуется свыше 300 инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 1,4 трлн рублей.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по телефону 8 (800)505-90-36.