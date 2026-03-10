Директором Молодежного драматического театра назначен Олег Погорелец

Во вторник, 10 марта, в Молодежном драматическом театре приступил к исполнению обязанностей директор учреждения Олег Погорелец. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

Олегу Михайловичу 56 лет. Родился в Тольятти, закончил Самарскую государственную академию культуры и искусств по специальности "менеджер социально-культурной деятельности, организация и режиссура культурно-досуговых программ и массовых представлений".

Олег Погорелец — организатор, режиссер, сценарист, ведущий большого количества культурно-досуговых мероприятий. В Тольятти был режиссером праздников День города, День Победы, День работника культуры, День ВМФ и др.

Принимал участие в организации Всероссийского фестиваля кукольных театров "Иволга", Грушинского фестиваля, всероссийского конкурса молодых исполнителей "Тольятти-хит шоу" и многих других.

Напомним, директором МДТ с 2005 г. был Владимир Коренной, которого не стало в январе 2026 года.