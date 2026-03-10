Директором Молодежного драматического театра назначен Олег Погорелец

Во вторник, 10 марта, в Молодежном драматическом театре приступил к исполнению обязанностей директор учреждения Олег Погорелец. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.
Олегу Михайловичу 56 лет. Родился в Тольятти, закончил Самарскую государственную академию культуры и искусств по специальности "менеджер социально-культурной деятельности, организация и режиссура культурно-досуговых программ и массовых представлений".
Олег Погорелец — организатор, режиссер, сценарист, ведущий большого количества культурно-досуговых мероприятий. В Тольятти был режиссером праздников День города, День Победы, День работника культуры, День ВМФ и др.
Принимал участие в организации Всероссийского фестиваля кукольных театров "Иволга", Грушинского фестиваля, всероссийского конкурса молодых исполнителей "Тольятти-хит шоу" и многих других.
Напомним, директором МДТ с 2005 г. был Владимир Коренной, которого не стало в январе 2026 года.
Последние комментарии
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.