Театр Культура

В Самаре пройдет предпоказ спектакля "Я, пулеметчик"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 20 декабря, в 16:30 музей им. Алабина приглашает на предпоказ спектакля "Я, пулеметчик" по пьесе Юрия Клавдиева в пространстве выставки "Тыл" (18+).

Фото: музей им. Алабина

Премьера спектакля состоится в январе 2026 года.

Спектакль создан специально для выставки молодой театральной командой вместе с сотрудниками музея. Выставка посвящена жизни и судьбам людей в годы Великой Отечественной войны. Мы видим исторические события глазами подростка, которому пришлось рано повзрослеть.

Пьеса Юрия Клавдиева - про время, когда смолкает грохот пулемета и остается только монолог.  

"Герой Егора Кротова ведет нас по лабиринтам памяти к исповеди последнего выжившего. Один актер на сцене становится голосом разорванного времени. Он - молодой человек, запертый в круге своей жестокой реальности. И он же - его дед, для которого главным свидетелем жизни стали не награды, а молчание, нервная дрожь рук и не отпускающий холод далекого острова. Их монологи сливаются в один", - рассказывает режиссер.

На сцене - актер театра DragLAB Е.Кротов, режиссер - художественный руководитель театра DragLAB С.Гуськов.

Перед показом состоится кураторская экскурсия Рудольфа Голубева по выставке "Тыл".

Стоимость: 700 рублей.

