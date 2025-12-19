В Самарском филиале фонда "Защитники Отечества" оказывают поддержку в трудоустройстве ветеранов СВО

Возвращение к мирной жизни после выполнения задач в ходе СВО представляет собой важный этап социальной адаптации, в рамках которого ключевое значение приобретает вопрос профессиональной реализации. Фонд "Защитники Отечества" осуществляет системную работу на всей территории РФ, оказывая содействие ветеранам и членам семей погибших военнослужащих в обретении финансовой стабильности и новой профессиональной траектории.

Один из тех, кому помогли в самарском филиале фонда, - Сергей Калмыков, участник СВО, выпускник "Школы героев", муниципальный служащий администрации Красноглинского района (пос. Прибрежный). До СВО занимался бизнесом. Сергей Калмыков служил в Ракетных войсках специального назначения, офицер запаса, уволился в 1993 году.

В 2022 г. участвовал в добровольческих формированиях БАРС-18 в зоне СВО. Командовал минометной батареей, в критический момент с небольшой группой бойцов удерживал рубеж под Красногоровкой, за что получил медаль "За отвагу".

После возвращения с фронта благодаря фонду "Защитники Отечества" и личной встрече с губернатором Самарской области во время "Диктанта Победы" ему помогли с трудоустройством.

"Наш филиал фонда помог мне и моей семье. Меня приняли как семью, - признается Сергей Калмыков. - Оказали помощь в получении удостоверения ветерана боевых действий, в лечении, в поступлении в "Школу Героев" и в главном - в трудоустройстве".

Сейчас он работает начальником отдела в пос. Прибрежный Самарской области, занимается решением бытовых и социальных проблем людей. Для него призвание - это работа с людьми, а не "кабинетная" должность.

"Сергей Александрович всегда готов оказать помощь. Очень отзывчив, идет на коммуникацию, всегда на связи. Мы даже создали для него личную страницу в сети "ВКонтакте", чтобы жители могли напрямую обращаться к своему главе", - прокомментировал активист Дмитрий Кузьмицкий.

Но на этом его путь не закончился. Обучаясь в "Школе Героев" (программа реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской "Время героев"), Сергей Калмыков защитил проект - создание в Самарской области первого "Дома Юнармии". Это будет Центр обучения, соревнований и воспитания молодого поколения. Проект получил поддержку и скоро станет реальностью.

По вопросам трудоустройства, обучения и переобучения ветераны СВО и члены их семей могут обратиться к координатору Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" Марине Позновой по телефону 8-902-285-55-35, а также напрямую в филиал фонда "Защитники Отечества" по Самарской области: Самара, ул. Демократическая, 57, тел. 8-800-301-83-83.