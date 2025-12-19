16+
Губернатор Федорищев пообещал помочь многодетному отцу из Чапаевка, обратившемуся на прямую линию президента

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Фото: max.ru/Fedorischev63

В пятницу, 19 декабря, прошла прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. На нее, в том числе обратился многодетный отец из Чапаевска, который сказал, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере MAX прокомментировал это обращение. Глава региона сразу дал поручение коллегам уточнить информацию, узнать, какие меры поддержки оказывают. Выяснилось, что третий ребенок родился недавно, но семья статус многодетной не оформляла. Глава региона дал поручение помочь с этим вопросом.

Владимир Путин на прямой линии подвел итоги года, ответил на вопросы журналистов и жителей страны. Более четырех часов общения, свыше 3 млн обращений. Был затронут широкий круг вопросов: СВО, поддержка наших защитников отечества и их семей, внешняя политика, геополитическая ситуация в мире, российская экономика, социальная сфера, поддержка семей, развитие инфраструктуры.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что прямую линию президента смотрела вся команда правительств, и прокомментировал: "В центре внимания президента не только судьба и будущее страны, но и проблемы, переживания, благополучие каждого соотечественника. Владимир Владимирович в очередной раз показал, что он — главный патриот России, величайший руководитель, ориентир для всех нас. Наш национальный лидер".

"Все обращения жителей Самарской области, которые были направлены на прямую линию президента, мы позже получим и обязательно отработаем. Возьму это на личный контроль", — подчеркнул глава региона.

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

