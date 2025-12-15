Рамис Терегулов назначен помощником губернатора

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил своим помощником Рамиса Терегулова участника СВО и многократного чемпиона мира по панкратиону. Об этом глава региона сообщил в понедельник, 15 декабря, на оперативном совещании правительства региона.