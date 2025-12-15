Рамис Терегулов назначен помощником губернатора

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил своим помощником Рамиса Терегулова участника СВО и многократного чемпиона мира по панкратиону. Об этом глава региона сообщил в понедельник, 15 декабря, на оперативном совещании правительства региона.
По словам губернатора, Рамис Терегулов будет помогать в привлечении на службу по контракту и формировании системы территориальной безопасности.
Рамис Терегулов дважды кавалер ордена Мужества, вице-президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, обладатель высшей награды Российского Союза Боевых Искусств "Золотой пояс" в номинации "На службе Отечеству", многократный чемпион мира по панкратиону, боец смешанных единоборств.