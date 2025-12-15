Защитники Колби Уильямс и Николай Макаров будут выступать за "Ладу"

Хоккейные клубы "Лада" и ЦСКА произвели обмен: защитник Мак Холлоуэлл продолжит карьеру в составе московских "армейцев", а защитники Колби Уильямс и Николай Макаров будут выступать за тольяттинскую команду.

Уильямсу 30 лет, он провел в КХЛ за "Адмирал" и ЦСКА 203 матча, набрал 44 (4+44) очка при показателе полезности "+17".

Макарову 22 года, в его активе 101 матч за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге. Он набрал 7 (1+6) очков, показатель полезности — "+11". Николай является обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2022/23.