Хоккей Спорт

"Лада" обыграла "Сочи" - 5:3

СОЧИ. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Матчем с ХК "Сочи" тольяттинская "Лада" продолжала свою четырехматчевую выездную серию.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Хозяева открыли счет уже на второй минуте: Макс Эллис убежал в контратаку и броском в дальнюю "девятку" отправил шайбу в ворота "Лады". Тольяттинцев такой ход событий не обескуражил, и, постепенно, волжане прибрали инициативу в свои руки.

На 15-й минуте Артем Земченок дальним броском открыл счет своим шайбам за "Ладу". На 18-й минуте тольяттинцы реализовали удаление в составе южан (первое в матче) — Георгий Белоусов точной передачей нашел перед воротами Андрея Алтыбармакяна, который и вывел гостей вперед. Второй период начался с атаки хозяев и опасного момента у ворот "Лады", но, тольяттинцы после этого как по нотам разыграли шайбу в чужой зоне, и Райли Савчук забивал уже в пустые ворота.

На 23-й минуте Алтыбармакян завершил атаку, которую начал Алекс Коттон, а продолжил Никита Сетдиков. На 28-й минуте Никита Михайлов замкнул передачу Виктора Антипина. На 36-й минуте Эллис оформил дубль, сократив преимущество "Лады" до трех шайб. На 56-й минуте Сергей Попов броском с острого угла сократил счет.

