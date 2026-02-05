16+
Хоккей Спорт

"Лада" на домашнем льду уступила минскому "Динамо"

ТОЛЬЯТТИ. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 5 февраля, ХК "Лада" на льду "Лада-Арены" встречалась с минским ХК "Динамо". По итогам игры тольяттинцы уступили со счетом 3:8.

В составе "Динамо" отличились Роб Хэмилтон, Николя Мелош, Вадим Шипачев, Алекс Лимож, Виталий Пинчук, Даррен Диц, Станислав Галиев (дубль). У "Лады" шайбы в ворота соперника забили Арсен Таймазов, Дмитрий Кугрышев, Никита Сетдиков.

В следующей игре КХЛ "Лада" примет на домашнем льду "Торпедо". Матч состоится 10 февраля. 

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

