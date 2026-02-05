"Лада" на домашнем льду уступила минскому "Динамо"

В четверг, 5 февраля, ХК "Лада" на льду "Лада-Арены" встречалась с минским ХК "Динамо". По итогам игры тольяттинцы уступили со счетом 3:8.
В составе "Динамо" отличились Роб Хэмилтон, Николя Мелош, Вадим Шипачев, Алекс Лимож, Виталий Пинчук, Даррен Диц, Станислав Галиев (дубль). У "Лады" шайбы в ворота соперника забили Арсен Таймазов, Дмитрий Кугрышев, Никита Сетдиков.
В следующей игре КХЛ "Лада" примет на домашнем льду "Торпедо". Матч состоится 10 февраля.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!