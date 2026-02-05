"Лада" на домашнем льду уступила минскому "Динамо"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 5 февраля, ХК "Лада" на льду "Лада-Арены" встречалась с минским ХК "Динамо". По итогам игры тольяттинцы уступили со счетом 3:8.