"Ладья" обыграла "Молот" — 2:1

В среду, 14 января, "Ладья" одержала победу над "Молотом", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Перми.

Подобрать ключики к воротам соперника не смогли обе команды на протяжении двух периодов. Лишь на 42-й минуте игры хозяевам, находясь в большинстве, удалось распечатать ворота гостей. Однако "Ладье" понадобилось 9 минут, чтобы сравнять цифры на табло. Отличился Матвей Умеренков — 1:1. Встреча перешла в овертайм, где Марат Калимуллин поставил точку и "Ладья" празднует 10-ю победу кряду.

Повторный матч состоится 15 января.