"Ладья" обыграла "Молот" — 2:1

В среду, 14 января, "Ладья" одержала победу над "Молотом", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Перми.
Подобрать ключики к воротам соперника не смогли обе команды на протяжении двух периодов. Лишь на 42-й минуте игры хозяевам, находясь в большинстве, удалось распечатать ворота гостей. Однако "Ладье" понадобилось 9 минут, чтобы сравнять цифры на табло. Отличился Матвей Умеренков — 1:1. Встреча перешла в овертайм, где Марат Калимуллин поставил точку и "Ладья" празднует 10-ю победу кряду.
Повторный матч состоится 15 января.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!