"Лада" проиграла "Барысу"

В субботу, 14 февраля, на стадионе "Барыс-Арена" в Астане прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный "Барыс" принимал тольяттинскую "Ладу". Победу одержали хозяева со счетом 5:3.

В матче с "Барысом" тольяттинцы открыли счет уже на второй минуте (Андрей Чивилев). После этого волжане вполне могли увеличить свое преимущество, но на шестой минуте пропустили сами. Во второй половине стартового периода хозяева забили еще дважды, оторвавшись в счете.

На 35-й минуте Александр Лукин перехватил шайбу, выбрасываемую игроком хозяев верхом, и мощным броском отправил ее в ворота "Барыса". В третьем периоде тольяттинцы по разу попала в штангу и перекладину, но на 46-й минуте астанчане упрочили преимущество. На 49-й минуте хозяева отличились в меньшинстве, а на 50-й Тайлер Граовац не без помощи рикошета от защитника хозяев реализовал большинство, сократив счёт. Но, эта шайба оказалась последней в матче — "Барыс" одержал победу со счетом 5:3.

"Барыс" (Астана) — "Лада" — 5:3 (3:1; 0:1; 2:1).

"Соперник сегодня выглядел "свежее" ногами. Из-за чего много удалений. И, в принципе, эти удаления сломали нам всю игру", — прокомментировал главный тренер ХК "Лада" Павел Десятков.