Экономика и бизнес

Авито: 44% самарцев предпочитают торговать на площадках электронной коммерции

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Почти половина продавцов (44%) в Самаре выбирают сайты с объявлениями для продвижения собственной продукции. При этом для большинства сайты с объявлениями являются ключевым каналом продаж: 62% отметили, что эти площадки принесли больше всего сделок за последние три месяца. Эксперты агентского канала Авито и Авито Товаров провели опрос среди 7 тыс. жителей России, чтобы выяснить, как пользователи продают и продвигают новые товары.

Продажи на Авито стали привычной практикой для значительной части респондентов. Так, 52% участников опроса сообщили, что уже продают товары на площадке, еще 29% планируют освоить канал в ближайшее время.

На Авито представлены товары из разных категорий: от одежды до оборудования для бизнеса. Чаще всего опрошенные продают одежду, обувь и аксессуары (60%), товары для дома и ремонта и детские товары (по 32% соответственно), электронику и гаджеты (30%), товары для хобби и спорта (26%). Автотовары и запчасти реализуют 23% опрошенных, товары для красоты и здоровья — 14%. Оборудование и инструменты для бизнеса — 8%.

В каких категориях вы продаёте или планируете продавать новые товары?

Категория

Доля ответов респондентов, %

Одежда, обувь, аксессуары

60%

Товары для дома и ремонта

32%

Детские товары

32%

Электроника и гаджеты

30%

Товары для хобби и спорта

26%

Автотовары и запчасти

23%

Красота и здоровье

14%

Оборудование и инструменты для бизнеса

8%

Продавцы новых товаров работают через разные каналы сбыта, но основными остаются площадки электронной коммерции — их выбрали 90% опрошенных. Социальные сети используют 34% продавцов, мессенджеры — 26%, поисковые системы и картографические сервисы — по 16% соответственно.

"Авито сегодня — номер один классифайд в мире, у нас 72 млн уникальных пользователей ежемесячно. Сейчас на Авито более миллиона активных пользователей — представители малого и среднего бизнеса, использующие площадку для широкого круга задач. На площадке развиваются как ресейл-модели, так и продажи новых товаров — при этом здесь одинаково эффективно работают и частные продавцы, и бизнес. Мы также видим рост доверия к онлайн-сделкам: в 2025 году количество товаров, отправленных и заказанных с Авито Доставкой, увеличилось на 30% по сравнению с 2024 годом, а число покупателей, готовых заказывать с доставкой, выросло на 13%", — комментирует Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров.

Для продвижения товаров опрошенные продавцы чаще всего выбирают площадки электронной коммерции — этот вариант отметили 62% респондентов. Социальные сети и мессенджеры используют по 32% соответственно.

Какие площадки вы используете для продвижения новых товаров?

Площадка

Доля ответов респондентов, %

Площадки электронной коммерции

62%

Социальные сети

32%

Мессенджеры

32%

Поисковые системы

18%

Офлайн-каналы

16%

Среди продавцов, которые используют платные инструменты продвижения, наиболее востребованы сайты с объявлениями — их выбрали 45% респондентов. Социальные сети и мессенджеры используют по 26% соответственно, поисковые системы, офлайн-каналы и картографические сервисы — по 15%. 29% респондентов не используют инструменты платного продвижения.

"Мы видим активный рост интереса к продвижению на площадке: в 2025 году количество селлеров, использующих платное продвижение, выросло на 69% год к году. Это объясняется концентрацией максимально целевой аудитории — 72 млн пользователей в месяц приходят с намерением совершить сделку. При этом найти своего клиента здесь может практически любой бизнес: от локальных продавцов до крупных брендов", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами Авито.

Большинство респондентов (62%) сообщили, что наибольшее количество продаж приносят сайты с объявлениями. На следующих местах расположились социальные сети (30%), мессенджеры и поисковые системы (по 26% соответственно), картографические сервисы (4%). Офлайн-каналы не приносят продаж респондентам.

Продвижение на каких площадках приносит вам больше продаж?

Площадка

Доля ответов респондентов, %

Площадки электронной коммерции

62%

Социальные сети

30%

Мессенджеры

26%

Поисковые системы

26%

Картографические сервисы

4%

Офлайн-каналы

0%

