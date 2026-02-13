"Создавать продукт так, чтобы не было стыдно": девелоперы в Самаре обсудили трансформацию отрасли

12-13 февраля в Самаре прошел "Поволжский межрегиональный конгресс по недвижимости". Ключевой темой обсуждения стала трансформация рынка новостроек в условиях высокой нестабильности.

В рамках конгресса состоялся круглый стол "Новостройки". Модератором выступил директор, главный редактор мультимедиа-центра "Строительство, недвижимость, Rent&Sale" Олег Никитенко. В дискуссии приняли участие руководители девелоперских компаний, реализующие проекты в Самаре.

Коммерческий директор холдинга "Глобал Вижн" Ирина Хиль обозначила несколько стратегических векторов, которые, по ее словам, уже сегодня меняют правила игры на первичном рынке.

Новые инструменты для новой реальности

Одним из ключевых тезисов стало внедрение альтернативных финансовых механизмов для покупателей.

"Сегодня значительная часть нашей целевой аудитории снимает жилье. Одновременно платить аренду и ипотеку — это серьезная нагрузка. Поэтому девелопер должен предлагать инструменты, которые позволяют клиенту переехать в квартиру без двойных платежей. Например, получение ключей по рассрочке — это реальная возможность отказаться от аренды и направить средства на собственное жилье", — отметила Ирина Хиль.

По ее словам, спрос формируется не только ставкой по ипотеке, но и гибкостью условий входа в сделку.

Динамика продаж недвижимости

В качестве примера была приведена динамика по макрорайону "Амград". В 2024 году средняя стоимость квадратного метра составляла 120 тыс. рублей, при этом было реализовано 16 800 кв. м жилья.

По итогам 2025 года средняя стоимость выросла до 128 тыс. рублей за квадратный метр, а объем реализации достиг 18 800 кв. м — несмотря на турбулентность рынка. На текущий момент средняя стоимость составляет 131 тыс. рублей за квадратный метр.

"В начале 2025 года мы внутри команды задали себе прямой вопрос: нам не стыдно за то, что мы строим? Если мы хотим расти в цене, то обязаны расти в качестве. Мы понимаем маржинальность рынка и финансовую модель проекта, но периодически готовы идти на снижение рентабельности ради долгосрочной ценности продукта", — подчеркнула Ирина Хиль.

Ответственность за городскую среду

В ходе дискуссии была затронута и тема качества девелопмента в целом. Ирина Хиль отметила, что рынок находится в точке переосмысления.

"Важно строить так, чтобы за проект не было стыдно. Это касается и социальной инфраструктуры, и детских площадок, и достаточного количества парковочных мест. Люди покупают не просто квадратные метры — они покупают среду жизни. И девелоперы Самары, я уверена, встали на путь изменений".

Участники круглого стола сошлись во мнении, что в условиях нестабильного спроса выигрывать будут проекты с четкой философией, гибкими инструментами продаж и реальным качеством среды.

Конгресс подтвердил: рынок новостроек входит в фазу более осознанной конкуренции, где ключевым фактором становится не скорость строительства, а ответственность за результат.