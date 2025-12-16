Города будущего уже здесь — и у них стальной характер

Хотите заглянуть за кулисы архитектурной революции? Узнать, какие материалы формирует облик современных мегаполисов и как рождается "характер" у зданий? Смотрите запись эфира в студии "Вместе", чтобы узнать, как создается наследие.

В студии прошла живая дискуссия о реальных технологиях, меняющих наши города уже сегодня — с примерами объектов, рассказом о проблемах и взглядом на перспективы. Мы обсудили, почему будущее урбанистики немыслимо без инновационных материалов. Один из главных героев беседы — уникальная атмосферостойкая сталь Forcera от "Северстали", которую называют материалом вне времени.

В фокусе разговора:

Тренды новой архитектуры: аутентичность, долговечность и смелые формы

Как металл позволяет архитекторам творить смелее и быстрее?

Почему "рыжая" сталь стала визитной карточкой знаковых объектов в мире?

Феномен Forcera: от грандиозных фасадов и мемориалов до малых архитектурных форм

Вызовы и мифы: с какими стереотипами приходится сталкиваться?

Спикеры: