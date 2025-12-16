Города будущего уже здесь — и у них стальной характер

Хотите заглянуть за кулисы архитектурной революции? Узнать, какие материалы формирует облик современных мегаполисов и как рождается "характер" у зданий? Смотрите запись эфира в студии "Вместе", чтобы узнать, как создается наследие.
В студии прошла живая дискуссия о реальных технологиях, меняющих наши города уже сегодня — с примерами объектов, рассказом о проблемах и взглядом на перспективы. Мы обсудили, почему будущее урбанистики немыслимо без инновационных материалов. Один из главных героев беседы — уникальная атмосферостойкая сталь Forcera от "Северстали", которую называют материалом вне времени.
В фокусе разговора:
- Тренды новой архитектуры: аутентичность, долговечность и смелые формы
- Как металл позволяет архитекторам творить смелее и быстрее?
- Почему "рыжая" сталь стала визитной карточкой знаковых объектов в мире?
- Феномен Forcera: от грандиозных фасадов и мемориалов до малых архитектурных форм
- Вызовы и мифы: с какими стереотипами приходится сталкиваться?
Спикеры:
- Евгений Новосадюк, главный архитектор проекта, партнер, архитектурное бюро "Студия 44"
- Алексей Староверов, эксперт по продуктовым инновациям, "Северсталь"
- Александр Пролетарский, генеральный директор, "СМП"
- Кирилл Кокорев, генеральный директор, "Архитайл"
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет