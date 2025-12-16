16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Города будущего уже здесь — и у них стальной характер Профессионалы инженерных систем: как OLBO ENGINEERING стало одним из лидеров рынка в Самарской области "Непривычно низкоэтажный": в Самаре обсудят строительство нового ЖК на Мичурина В Тольятти планируют построить бизнес-центр около ДКИТ В Жигулевске бывшую колонию хотят отдать под КРТ

Строительство Строительство и недвижимость

Города будущего уже здесь — и у них стальной характер

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хотите заглянуть за кулисы архитектурной революции? Узнать, какие материалы формирует облик современных мегаполисов и как рождается "характер" у зданий? Смотрите запись эфира в студии "Вместе", чтобы узнать, как создается наследие.

В студии прошла живая дискуссия о реальных технологиях, меняющих наши города уже сегодня — с примерами объектов, рассказом о проблемах и взглядом на перспективы. Мы обсудили, почему будущее урбанистики немыслимо без инновационных материалов. Один из главных героев беседы — уникальная атмосферостойкая сталь Forcera от "Северстали", которую называют материалом вне времени.

В фокусе разговора:

  • Тренды новой архитектуры: аутентичность, долговечность и смелые формы
  • Как металл позволяет архитекторам творить смелее и быстрее?
  • Почему "рыжая" сталь стала визитной карточкой знаковых объектов в мире?
  • Феномен Forcera: от грандиозных фасадов и мемориалов до малых архитектурных форм
  • Вызовы и мифы: с какими стереотипами приходится сталкиваться?

Спикеры:

  • Евгений Новосадюк, главный архитектор проекта, партнер, архитектурное бюро "Студия 44"
  • Алексей Староверов, эксперт по продуктовым инновациям, "Северсталь"
  • Александр Пролетарский, генеральный директор, "СМП"
  • Кирилл Кокорев, генеральный директор, "Архитайл"

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4