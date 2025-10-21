16+
Застройщика ЖК "Космолет" признали банкротом

Строительство Строительство и недвижимость

Застройщика ЖК "Космолет" признали банкротом

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление ООО "Альянс" о признании банкротом владельца ООО "Кольцо" Михаила Жукова. Он является застройщиком жилого комплекса "Космолет" в столице региона.

Фото: Александра Ламзина

ЖК находится на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре и состоит из трех секций высотой 32 этажа. Общая площадь жилья после ввода в эксплуатацию составит порядка 70 тыс. кв. метров. Однако стройку уже не раз останавливали. В результате ЖК включили в федеральный реестр проблемных объектов.

В 2023 году застройщик привлек инвестора — ООО "АкваПорт" — для достройки ЖК "Космолет", а также для завершения ЖК "Унисон", который возводила его ООО "Альянс". Сделка предполагала передачу обеих компаний Жукова "АкваПорту". Однако возникли проблемы. Если "Альянс" отошел инвестору, то "Кольцо" все еще остается в собственности Михаила Жукова. При этом "АкваПорт" обвинил бизнесмена в выводе денег дольщиков.

ООО "АкваПорт" работает с 2002 года и специализируется на операциях с недвижимостью. Владеют компанией в равных долях Алексей Головинов, Валентин Курчаткин, Игорь Дюков, Андрей Салов, Оксана Бахмурова. Интересно, что Игорь Дюков ранее был владельцем ООО "Кольцо". Михаил Жуков купил у него компанию в 2016 году. 

В результате "АкваПорт" приостановил финансирование строительства ЖК "Космолет". Михаил Жуков сообщал о планах по привлечению нового инвестора. Однако в 2025 году его арестовали. В октябре суд вынес бизнесмену приговор за обман дольщиков.

По версии следствия, с ноября 2019 года по март 2022 года Михаил Жуков заключил договоры долевого участия с 15 потерпевшими на общую сумму более 65 млн рублей. Однако эти деньги он так и не внес на специализированный расчетный счет организации. Всего застройщик привлек средства около 800 участников долевого строительства. 

Министр строительства потребовал возобновить работы на ЖК "Космолет" Министр строительства потребовал возобновить работы на ЖК "Космолет"
В министерстве строительства Самарской области состоялась встреча, посвященная долгожданному возобновлению работ на проблемном объекте — жилом комплексе "Космолет". Как сообщает ведомство, за одним столом собрались министр строительства региона Александр Фомин, представители застройщика и инициативная группа дольщиков, которые уже несколько лет ждут свои квартиры.

"Альянс" подал иск о банкротстве Михаила Жукова в августе 2025 года. Узнав это, дольщики ЖК "Космолет" направили обращение в суд. Они отметили, что стройка заморожена из-за того, что Жуков не передал инвестору ООО "Кольцо". При этом, по данным официального сайта приставов, в отношении бизнесмена возбуждено исполнительных производств на общую сумму более 25 млн рублей, и эти долги не погашаются уже в течение длительного периода времени.

Поэтому дольщики попросили суд ускорить процесс и рассмотреть возможность перехода ко второй стадии банкротства: реализацию имущества. Судя по вынесенному решению, арбитраж это учел.

"В отношении имущества должника введена процедура реализации сроком на шесть месяцев", — говорится в сообщении суда.

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

