Застройщика ЖК "Космолет" признали банкротом

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление ООО "Альянс" о признании банкротом владельца ООО "Кольцо" Михаила Жукова. Он является застройщиком жилого комплекса "Космолет" в столице региона.

ЖК находится на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре и состоит из трех секций высотой 32 этажа. Общая площадь жилья после ввода в эксплуатацию составит порядка 70 тыс. кв. метров. Однако стройку уже не раз останавливали. В результате ЖК включили в федеральный реестр проблемных объектов.

В 2023 году застройщик привлек инвестора — ООО "АкваПорт" — для достройки ЖК "Космолет", а также для завершения ЖК "Унисон", который возводила его ООО "Альянс". Сделка предполагала передачу обеих компаний Жукова "АкваПорту". Однако возникли проблемы. Если "Альянс" отошел инвестору, то "Кольцо" все еще остается в собственности Михаила Жукова. При этом "АкваПорт" обвинил бизнесмена в выводе денег дольщиков.

В результате "АкваПорт" приостановил финансирование строительства ЖК "Космолет". Михаил Жуков сообщал о планах по привлечению нового инвестора. Однако в 2025 году его арестовали. В октябре суд вынес бизнесмену приговор за обман дольщиков.

По версии следствия, с ноября 2019 года по март 2022 года Михаил Жуков заключил договоры долевого участия с 15 потерпевшими на общую сумму более 65 млн рублей. Однако эти деньги он так и не внес на специализированный расчетный счет организации. Всего застройщик привлек средства около 800 участников долевого строительства.

Министр строительства потребовал возобновить работы на ЖК "Космолет" В министерстве строительства Самарской области состоялась встреча, посвященная долгожданному возобновлению работ на проблемном объекте — жилом комплексе "Космолет". Как сообщает ведомство, за одним столом собрались министр строительства региона Александр Фомин, представители застройщика и инициативная группа дольщиков, которые уже несколько лет ждут свои квартиры.

"Альянс" подал иск о банкротстве Михаила Жукова в августе 2025 года. Узнав это, дольщики ЖК "Космолет" направили обращение в суд. Они отметили, что стройка заморожена из-за того, что Жуков не передал инвестору ООО "Кольцо". При этом, по данным официального сайта приставов, в отношении бизнесмена возбуждено исполнительных производств на общую сумму более 25 млн рублей, и эти долги не погашаются уже в течение длительного периода времени.

Поэтому дольщики попросили суд ускорить процесс и рассмотреть возможность перехода ко второй стадии банкротства: реализацию имущества. Судя по вынесенному решению, арбитраж это учел.

"В отношении имущества должника введена процедура реализации сроком на шесть месяцев", — говорится в сообщении суда.