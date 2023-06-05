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Строительство Строительство и недвижимость

Достраивать ЖК "Космолет" будет "Аквапорт"

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Новым инвестором строительства ЖК "Космолет" стал "Аквапорт", сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, жилой комплекс находится на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре и состоит из трех секций по 32 этажа каждая. Общая площадь жилья после ввода зданий в эксплуатацию составит порядка 70 тыс. кв. метров. Стройка находится в федеральном реестре проблемных объектов. Работы на объекте несколько раз останавливались.

Как стало известно изданию, у ЖК "Космолет" появился новый инвестор — ООО "Аквапорт". Владелец и руководитель компании "Кольцо" Михаил Жуков заявил, что в собственность "Аквапорта" должны перейти его (Жукова) доли в ООО "Кольцо" (100%) и в ООО "Альянс" (100%), являющемся застройщиком жилого комплекса "Унисон". По словам Жукова, как только будет заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале "Кольца", все денежные средства с продажи пойдут на достройку объекта.

Вкладывать деньги в достройку "Космолета" пока еще будущий собственник уже начал, несмотря на отсутствие какого-либо официального статуса. Как уверяет Михаил Жуков, на сегодняшний день заключены план-график, а также договоры займа с ООО "Аквапорт". Жуков сообщил, что в дальнейшем достраивать объект будет "Аквапорт", и уже в настоящее время строительство ведется за счет денежных средств компании, в том числе за счет гарантий на сумму более 120 млн рублей. Из 300 млн, проинвестированных ООО "Аквапорт", уже потрачено 127,9 млн рублей.

"Темп стройки составляет 2,5 этажа в месяц. Денежные средства и имеющиеся в наличии стройматериалы позволяют производить стройку до конца года, то есть до возведения коробок. Оставшиеся средства — около 800 млн руб. — необходимы на проведение инженерных сетей, отделку, фасад, окна и проведение благоустройства территории", — приводятся пояснения Михаила Жукова. Представитель "Аквапорта" пояснил, что в настоящее время компания оформляет кредиты в двух федеральных банках.

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