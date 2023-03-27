Возобновлено строительство проблемного ЖК "Космолет"

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на личном приеме граждан сообщил о возобновлении строительства ЖК "Космолет".

Напомним, жилой комплекс находится на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре и состоит из трех секций по 32 этажа каждая. Общая площадь жилья после ввода зданий в эксплуатацию составит порядка 70 тыс. кв. метров. Стройка находится в федеральном реестре проблемных объектов. Работы на объекте несколько раз останавливались.

"Хорошо знаю эту тему. Надо сказать, мы системно занимаемся решением проблем граждан — участников долевого строительства. За 2022 год из федерального реестра проблемных объектов был исключен 31 дом, который находился в стадии незавершенного строительства, и удовлетворены права 1600 граждан — участников долевого строительства. У нас в реестре осталось 11 объектов, и по всем мы закроем вопросы. ЖК "Кольцо" будет достроен, тут нет никаких сомнений", — отметил Виктор Кудряшов.

Председатель правительства области подробно рассказал представителям инициативной группы о вариантах решения проблемы, которые позволят форсировать работы и передать дольщикам долгожданное жилье: это привлечение дополнительных средств партнеров проекта, банковских ресурсов, поддержка областного бюджета.

Работы на объекте находятся на круглосуточном мониторинге министерства строительства региона. В настоящее время работы возобновлены.