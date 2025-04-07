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Строительство Строительство и недвижимость

White-box в «Баланс Towers»: баланс статуса и финансовых условий

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жилые башни «Баланс Towers» — проект про настоящий диалог между городом и его жителями. Выдающаяся архитектурная концепция на первой линии делового центра подчеркивает бизнес-класс башен, а уровень строительных и инженерных решений проекта позволит вам не просто купить, но и жить в доме настоящего бизнес-класса. Мы специально для вас подготовили видовые квартиры с white box* и поможем подобрать на ваших условиях лучший вариант с отделкой: вы можете выбрать цену квартиры и финансовые условия, исходя из своих интересов и стратегии владения.

Фото: предоставлено ООО «Специализированный застройщик «СИГМА-СТРОЙ»

Давайте посмотрим, какие квартиры можно выбрать с отделкой, и с момента получения ключей от любой из них, вы сможете заниматься только приятными хлопотами по декоративной отделке и созданию домашнего уюта.

Вот, например, квартира с одной спальней на 23 этаже станет лучшим вариантом, если вы цените уединенность и прекрасные виды города. Двусторонняя ориентация дает возможность насладиться живописными волжскими закатами и вдохновляться панорамой любимого города. У этой квартиры заложена очень перспективная стратегия владения — 3 окна в просторной кухне-гостиной могут впоследствии сослужить вам отличную службу, если вам понадобится небольшая, но еще одна отдельная комната.

А из квартиры с двумя спальнями открывается прямой вид на Волгу и уникальное здание фабрики-кухни — признанный шедевр советского конструктивизма. Просторная кухня-гостиная с 2 окнами подходит для бодрящих завтраков и неспешных ужинов с видом на красоту. Здесь можно отдыхать, работать, собирать семью и друзей, просто наслаждаться жизнью.

Если вы ищете компактный, но удобный вариант, где все продумано до мелочей, обратите внимание на эргономичную квартиру-студию. Она идеальна для жизни и творчества. Уютная жилая зона поможет восстановить силы и откроет виды на Жигулевские ворота, могучую Волгу и рассветное солнце. А представьте, что эта «малышка» станет вашей уже с отделкой white box! Это идеальный вариант начать самостоятельную жизнь сразу в статусном проекте бизнес-класса.

Ознакомьтесь с каталогом квартир по ссылке

«Баланс Towers» обеспечивает не только культовые виды на Волгу, Самарку и идеальные сценарии жизни в каждой квартире. Смотровая площадка на высоте 130 метров, центр заботы о себе «Баланс», закрытые места хранения велосипедов и самокатов в паркинге, специальные места для такси, удобная логистика во время ремонтов и шикарные лобби — все эти атрибуты удобной жизни и есть настоящая жизнь в балансе.

Выбирайте не только идеальные квартиры, но и удобные цены и финансовые условия с вашим специалистом проекта +7 (987) 955-51-51 и +7 (846) 205-51-51 или через Телеграм. Сайт проекта www.balancetowers.ru.

* «White box» - (перевод с англ.) предчистовая отделка.

Реклама. Застройщик ООО «СЗ «Сигма-Строй». Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ. Подробности на www.balancetowers.ru. Предложение ограничено. Под финансовыми условиями понимается беспроцентная рассрочка от Застройщика на весь период строительства равными ежеквартальными платежами.

ERID: 2VSb5wLoGHe

ИНН 6316266008

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