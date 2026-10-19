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До 25 этажей: "Мармакс" распланировал участок на Партизанской под новый ЖК Рельс из прошлого и арт-объект будущего: у "Баланс Тауэрс" появится новый сквер Бригада строителей выполнит полный цикл работ по всей области В Самаре за три года на треть снизится строительство жилья Власти Самары дали добро на планировку застройки напротив диагностического центра

Строительство Строительство и недвижимость

До 25 этажей: "Мармакс" распланировал участок на Партизанской под новый ЖК

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре проводят общественные обсуждения проекта планировки территории в Железнодорожном районе. Подготовило его рязанское ООО "СЗ "Мармакс Партизанская", которое собирается построить жилой комплекс в границах улиц Партизанской и Песчаной, рядом с "МегаМебелью" и городским кладбищем.

Фото: ООО «СЗ «Мармакс Партизанская» / министерство градостроительной политики Самарской области

Компания выкупила данную площадку, а в июне 2026 года заключила с министерством градостроительной политики Самарской области договор об ее комплексном развитии. Жилых домов, которые необходимо расселять, там нет — только корпуса мебельной фабрики. Судя по всему, они пойдут под снос. 

В проекте планировки обозначены некоторые параметры будущего ЖК:

  • предельная высота — 85 метров;
  • максимальная этажность — 25 этажей (надземных);
  • жилая площадь — 58 420 кв. метров;
  • численность жителей — 1460 человек;
  • площадь нежилых коммерческих посещений — не более 10 309 кв. метров;
  • минимальный уровень обеспеченности машиноместами — 355 на 1 тысячу жителей;
  • максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%, стилобатной части — 100%.

Судя по эскизам, которые ранее представлял "Мармакс", ЖК будет переменной этажности. Также планируется строительство детского сада на 85 мест, игровых площадок, зон отдыха, благоустройство и озеленение прилегающей территории. Завершить все работы планируется в июне 2033 года.

Общественные обсуждения проекта продлятся до 22 октября включительно. Свои отзывы жители могут оставить в специальном разделе на сайте мэрии Самары, а также лично в департаменте градостроительства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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