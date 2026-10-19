До 25 этажей: "Мармакс" распланировал участок на Партизанской под новый ЖК

В Самаре проводят общественные обсуждения проекта планировки территории в Железнодорожном районе. Подготовило его рязанское ООО "СЗ "Мармакс Партизанская", которое собирается построить жилой комплекс в границах улиц Партизанской и Песчаной, рядом с "МегаМебелью" и городским кладбищем.

Компания выкупила данную площадку, а в июне 2026 года заключила с министерством градостроительной политики Самарской области договор об ее комплексном развитии. Жилых домов, которые необходимо расселять, там нет — только корпуса мебельной фабрики. Судя по всему, они пойдут под снос.

В проекте планировки обозначены некоторые параметры будущего ЖК:

предельная высота — 85 метров;

максимальная этажность — 25 этажей (надземных);

жилая площадь — 58 420 кв. метров;

численность жителей — 1460 человек;

площадь нежилых коммерческих посещений — не более 10 309 кв. метров;

минимальный уровень обеспеченности машиноместами — 355 на 1 тысячу жителей;

максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%, стилобатной части — 100%.

Судя по эскизам, которые ранее представлял "Мармакс", ЖК будет переменной этажности. Также планируется строительство детского сада на 85 мест, игровых площадок, зон отдыха, благоустройство и озеленение прилегающей территории. Завершить все работы планируется в июне 2033 года.

Общественные обсуждения проекта продлятся до 22 октября включительно. Свои отзывы жители могут оставить в специальном разделе на сайте мэрии Самары, а также лично в департаменте градостроительства.