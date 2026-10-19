До 25 этажей: "Мармакс" распланировал участок на Партизанской под новый ЖК

В Самаре проводят общественные обсуждения проекта планировки территории в Железнодорожном районе. Подготовило его рязанское ООО "СЗ "Мармакс Партизанская", которое собирается построить жилой комплекс в границах улиц Партизанской и Песчаной, рядом с "МегаМебелью" и городским кладбищем.
Компания выкупила данную площадку, а в июне 2026 года заключила с министерством градостроительной политики Самарской области договор об ее комплексном развитии. Жилых домов, которые необходимо расселять, там нет — только корпуса мебельной фабрики. Судя по всему, они пойдут под снос.
В проекте планировки обозначены некоторые параметры будущего ЖК:
- предельная высота — 85 метров;
- максимальная этажность — 25 этажей (надземных);
- жилая площадь — 58 420 кв. метров;
- численность жителей — 1460 человек;
- площадь нежилых коммерческих посещений — не более 10 309 кв. метров;
- минимальный уровень обеспеченности машиноместами — 355 на 1 тысячу жителей;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%, стилобатной части — 100%.
Судя по эскизам, которые ранее представлял "Мармакс", ЖК будет переменной этажности. Также планируется строительство детского сада на 85 мест, игровых площадок, зон отдыха, благоустройство и озеленение прилегающей территории. Завершить все работы планируется в июне 2033 года.
Общественные обсуждения проекта продлятся до 22 октября включительно. Свои отзывы жители могут оставить в специальном разделе на сайте мэрии Самары, а также лично в департаменте градостроительства.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет