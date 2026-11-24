Глава Самары Иван Носков подписал постановление об отмене документации по планировке территории в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека и Алексея Толстого. Она предусматривала многоэтажную застройку в 21-м квартале.

Проект разрабатывали по инициативе ООО "Альфа Стиль" (сейчас ООО СЗ "Альфа Стиль"), которое входит в ГК "Берег", построившую такие крупные ЖК как "Логика", "Ливерпуль" и другие. На сегодняшний день владельцами компании являются Вячеслав Сидорович, Александр Катин, Игорь Бояркин и Юрий Зубков.

В последней версии проекта планировки было предусмотрено строительство многоэтажек с подземным паркингом на улице Венцека и пересечении улиц Пионерской и Водников, а также детского сада на Водников. Посмотрите карту.

Вот такие эскизы демонстрировала компания на последних общественных обсуждения по вопросу застройки территории и, кстати, получил согласование от мэрии.

Фото: ООО "Альфа Стиль" / мэрия Самары

Причины отмены проекта планировки в постановлении мэра не указаны. Однако еще в 2021 году 21-й квартал, находящийся в границах улиц Венцека, Алексея Толстого, Пионерской и Водников, признали выявленным объектом культурного наследия — "Культурный слой Самары XIX — начала XX века". Правда, из-за пробуксовки с этим решением бывший глава УГООКН Владимир Филипенко получил условный срок.