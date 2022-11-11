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Общество

В историческом центре Самары появится еще одна высотка

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым разрешает застраивать земельный участок в историческом центре. В частности, речь о площадке в 3639 кв метров по ул. Алексея Толстого, в границах улиц Пионерской и Венцека, в Самарском районе. С просьбой разрешить стройку жилой многоэтажки обратилось ООО "Альфа Стиль".

Постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка выдано на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта ПЗЗ при главе города и подписано Еленой Лапушкиной.

Согласно публичной кадастровой палате, разрешено использование указанного участка "для производства работ комплексной реконструкции застройки квартала № 21 — строительства жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, подземными автомобильными стоянками". Кадастровая стоимость объекта составляет 24 млн рублей.

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