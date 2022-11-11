В историческом центре Самары появится еще одна высотка

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Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым разрешает застраивать земельный участок в историческом центре. В частности, речь о площадке в 3639 кв метров по ул. Алексея Толстого, в границах улиц Пионерской и Венцека, в Самарском районе. С просьбой разрешить стройку жилой многоэтажки обратилось ООО "Альфа Стиль".