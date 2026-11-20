Аспирант кафедры "Социальная инженерия" ПривГУПС Мария Пыркова стала победителем конкурса Российской академии транспорта "Молодой ученый РАТ" в номинации "Социально-экономическое и кадровое развитие транспортного комплекса". Награждение прошло на площадке Транспортной недели в рамках мероприятий XX Международного форума и выставки "Транспорт России".

Награду молодому ученому ПривГУПС вручили президент Российской академии транспорта (РАТ) Александр Мишарин и первый заместитель министра транспорта Константин Пашков.

"Российская академия транспорта стала серьезным экспертом и подспорьем в решении научно-технических задач транспортного комплекса. Важно, чтобы мы не оставались просто пользователями технологий, а стали полноценными заказчиками — чтобы промышленность производила именно то, что нужно отрасли. И переход к научно-технологической и инженерно-технологической повестке — это единственно верный вектор развития", — отметил на церемонии награждения Константин Пашков.

Аспирант и преподаватель Мария Пыркова представила на конкурс работу "Формирование отраслевой идентичности будущих специалистов железнодорожного транспорта: педагогическая система и цифровое обеспечение". Научным руководителем Марии является первый проректор ПривГУПС, профессор кафедры "Социальная инженерия" Максим Гнатюк.

Исследование посвящено актуальной задаче транспортного образования: не только подготовить квалифицированного специалиста, но и создать условия для его осознанного профессионального самоопределения. Ведь студент может успешно учиться, проходить практику и даже работать на железной дороге, но при этом не связывать свое дальнейшее будущее с отраслью.

Под отраслевой идентичностью Мария понимает осмысленное отношение человека к себе как к участнику определенной отрасли, включающее понимание ее назначения, отношение к профессиональным ценностям и нормам, собственный опыт деятельности и представление о своем будущем.

В рамках исследования на цифровой платформе "РСОНаука" проанализировано 4 900 анкет. Один из результатов — средний диагностический профиль 2 295 студентов, работавших проводниками в период трудового семестра. Анализ показал, что студенты сильнее связывают себя со своим отрядом и университетом, чем с железнодорожной отраслью и будущей профессией. Это подтверждает необходимость не ограничиваться оценкой профессиональных знаний и опыта студентов, а учитывать особенности их отраслевого самоопределения.

На основе результатов исследования предложены шесть маршрутов индивидуального педагогического сопровождения, которые позволяют перейти от цифровой диагностики к адресной работе со студентом с учетом его профессионального опыта, интересов и намерений.

Научный задел Марии Пырковой включает 19 публикаций, из которых 12 — ВАК и 7 — РИНЦ. В соавторстве зарегистрированы две программы для ЭВМ и одна база данных.

Следующий этап исследования — практическая апробация разработанной системы, оценка эффективности педагогического сопровождения и изучение дальнейших профессиональных траекторий студентов. Особое значение в этой работе имеет сотрудничество транспортных университетов, отраслевых предприятий и профессиональных наставников.

Конкурс "Молодой ученый РАТ" проводится для поддержки талантливых молодых исследователей, чьи работы направлены на модернизацию и повышение эффективности транспортного комплекса России. Значительная часть исследований имеет прикладную направленность: эффект подтвержден расчетами, испытаниями или документами о внедрении.