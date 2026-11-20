Аспирант кафедры "Социальная инженерия" ПривГУПС Мария Пыркова стала победителем конкурса Российской академии транспорта "Молодой ученый РАТ" в номинации "Социально-экономическое и кадровое развитие транспортного комплекса". Награждение прошло на площадке Транспортной недели в рамках мероприятий XX Международного форума и выставки "Транспорт России".
Награду молодому ученому ПривГУПС вручили президент Российской академии транспорта (РАТ) Александр Мишарин и первый заместитель министра транспорта Константин Пашков.
"Российская академия транспорта стала серьезным экспертом и подспорьем в решении научно-технических задач транспортного комплекса. Важно, чтобы мы не оставались просто пользователями технологий, а стали полноценными заказчиками — чтобы промышленность производила именно то, что нужно отрасли. И переход к научно-технологической и инженерно-технологической повестке — это единственно верный вектор развития", — отметил на церемонии награждения Константин Пашков.
Аспирант и преподаватель Мария Пыркова представила на конкурс работу "Формирование отраслевой идентичности будущих специалистов железнодорожного транспорта: педагогическая система и цифровое обеспечение". Научным руководителем Марии является первый проректор ПривГУПС, профессор кафедры "Социальная инженерия" Максим Гнатюк.
Исследование посвящено актуальной задаче транспортного образования: не только подготовить квалифицированного специалиста, но и создать условия для его осознанного профессионального самоопределения. Ведь студент может успешно учиться, проходить практику и даже работать на железной дороге, но при этом не связывать свое дальнейшее будущее с отраслью.
Под отраслевой идентичностью Мария понимает осмысленное отношение человека к себе как к участнику определенной отрасли, включающее понимание ее назначения, отношение к профессиональным ценностям и нормам, собственный опыт деятельности и представление о своем будущем.
В рамках исследования на цифровой платформе "РСОНаука" проанализировано 4 900 анкет. Один из результатов — средний диагностический профиль 2 295 студентов, работавших проводниками в период трудового семестра. Анализ показал, что студенты сильнее связывают себя со своим отрядом и университетом, чем с железнодорожной отраслью и будущей профессией. Это подтверждает необходимость не ограничиваться оценкой профессиональных знаний и опыта студентов, а учитывать особенности их отраслевого самоопределения.
На основе результатов исследования предложены шесть маршрутов индивидуального педагогического сопровождения, которые позволяют перейти от цифровой диагностики к адресной работе со студентом с учетом его профессионального опыта, интересов и намерений.
Научный задел Марии Пырковой включает 19 публикаций, из которых 12 — ВАК и 7 — РИНЦ. В соавторстве зарегистрированы две программы для ЭВМ и одна база данных.
Следующий этап исследования — практическая апробация разработанной системы, оценка эффективности педагогического сопровождения и изучение дальнейших профессиональных траекторий студентов. Особое значение в этой работе имеет сотрудничество транспортных университетов, отраслевых предприятий и профессиональных наставников.
Конкурс "Молодой ученый РАТ" проводится для поддержки талантливых молодых исследователей, чьи работы направлены на модернизацию и повышение эффективности транспортного комплекса России. Значительная часть исследований имеет прикладную направленность: эффект подтвержден расчетами, испытаниями или документами о внедрении.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...